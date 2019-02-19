19.02.2019, 07:03

ВИДЕО DELFI | Мужской разговор. Неформальные дебаты политиков ведущих партий

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Дмитрий Кукушкин
Дмитрий Кукушкин
Главный редактор
EST 2

Предвыборный период — традиционное время для дебатов политиков, которые проводятся на самых разных площадках и на все возможные темы. Зачастую они превращаются в формальность, когда нужно дать высказаться представителям всех партий, а эфирного времени мало. К тому же порой участвуют в них далеко не ведущие политические игроки, что особенно ярко проявляется в дискуссиях, проводящихся на русском языке.

Поэтому мы и решили пойти немного другим путем — собрать за одним столом в неофициальной обстановке тех людей, от чьего слова или решения действительно после выборов будет многое зависеть. С учетом нашей аудитории ими стали первые номера списков ведущих (и наиболее популярных) политических сил в избирательном округе Ласнамяэ/Кесклинн/Пирита.

К сожалению, для содержательной (и не жутко длинной) беседы в видеоформате четверо участников — это практически предел. Именно поэтому мы были вынуждены ограничиться именно таким составом.

Пока что еще правящую коалицию представляли центрист Михаил Кылварт и социал-демократ Евгений Осиновский, оппозицию — реформист Сийм Каллас и член EKRE Лео Куннас. Нетрудно заметить, что тем самым был также соблюден и национальный баланс.

Как все проходило

Для начала каждый участник получил ровно минуту на то, чтобы обрисовать свою позицию в отношении того, что в Эстонии необходимо после выборов изменить/улучшить/вернуть как было. Далее все вместе обсудили озвученные предложения и возможные шаги. Соит отметить, что как минимум одна цель была уже сразу достигнута — участники дискуссии чувствовали себя непринужденно, много улыбались и шутили. Нечасто подобное встретишь в ходе предвыборных дебатов!

Во второй части нашего ”Мужского разговора” на помощь был призван ”Автомат выбора”, разработанный DELFI с помощью ученых из Таллиннского университета. В нем 20 вопросов, которые призваны облегчить избирателям определиться с выбором предпочтений на грядущих выборах. Пройти его можно ЗДЕСЬ

Отсортировов некоторые не являющиеся насущными для русскоязычной аудитории темы вроде двойного гражданства, мы предложили господам политикам выбрать наугад по одному вопросу. И если первый оказался, можно сказать, разминочным, то второй был весьма и весьма болезненным и актуальным именно для неэстонского меньшинства. И достался он, что удивительно, именно представителю EKRE! Реакция на это Михаила Кылварта неоценима (ок.30:20 мин).

Стоит отметить, что участие Лео Куннаса добавило беседе необходимой остроты, потому что именно высказанные им мысли вызвали наиболее яркие эмоции и реакции у других участников, особенно у лидера соцдемов — эти две партии позиционируют себя непримиримыми соперниками. А некоторые из предложений консерваторов Евгений Осиновский прямо назвал бредом, и такая откровенность тоже дорогого стоит в наши дни политкорректности и ”причесанных” высказываний, особенно в СМИ (начиная с 24:30 мин).

ТОП

Однако же, далеко не известно, как и что будет на самом деле происходить после выборов, кто с кем будет дружить и наоборот. Именно поэтому политики были максимально осторожными в своих прогнозах о будущей конфигурации правящей коалиции. Как отметил Сийм Каллас, много будет зависеть от того, кто станет их победителем — Партия реформ или Центристская партия (42:50 мин).

В чем пришли к согласию Михаил Кылварт и Сийм Каллас, в каком ключе говорили о "российском вопросе", какими мерами увеличить доходы госбюджета, появится ли у нас после выборов "туристический налог" и как к нему относятся оппоненты — смотрите в нашем видео!

Мы надеемся, что эта неформальная встреча политиков, высказанные на ней мысли и предложения также смогут помочь вам определиться с тем, за кого голосовать. Потому что, как мы уверены, в голосовании вы обязательно примете участие и не дадите кому-то другому решать за вас будущее нашей страны. В таком случае пенять останется только на себя!

Delfi благодарит телеканал Орсент ТВ за видеосъемку, ресторан Kitchen Rõõm и лично Марину Мельник — за помещение и гостеприимство.

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