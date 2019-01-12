ВИДЕО DELFI | Кылварт: наш главный месседж предназначен для народа Эстонии, вне зависимости от родного языка и национальности

"Главный месседж нашей программы предназначен для народа Эстонии, вне зависимости от родного языка, национальности или социального фона", — сказал Кылварт.

Многие другие партии предлагали превратить школы с русским языком обучения в школы с эстонским языком обучения. По словам Кылварта, Центристская партия это не поддерживает, потому что нужно избежать противопоставления и конфликтов.

Образование должно давать знания и навыки, чтобы человек справлялся в обществе. Русскоязычным людям для этого нужно владение эстонским языком на самом высоком уровне. Этого возможно достичь.

"У нас и сейчас единая система образования, но некоторые предметы в некоторых школах преподают на эстонском, русском, английском, французском языке, и мне кажется, что это только обогащает нашу систему образования", — сказал Кылварт.

Система образования тоже нуждается в развитии, следует создать больше возможностей изучать эстонский язык, но уровень владения эстонским языком среди русскоязычных людей, по его словам, уже улучшился.

Кылварт добавил, что предоставление серопаспортникам эстонского гражданства также необходимо, потому что эти люди заслуживают чувства, что они на самом деле дома. Это, по его словам, тема, которую они смогут обговорить с возможными партнерами по коалиции, если Центристская партия будет участвовать в коалиционных переговорах.