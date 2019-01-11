Вакра: откажемся же полностью от билетов в таллиннском общественном транспорте

Программа развития Таллинна и долгосрочные стратегии столицы предусматривают, что Таллинн станет более экологичным городом и сможет заставить людей пересесть на общественный транспорт. По инициативе министра экономики и коммуникаций, с 1 июля уездные автобусные линии стали бесплатными. До сих пор отвергавшие идею социал-демократов центристы теперь согласны с тем, чтобы сделать столичный общественный транспорт бесплатным для всех.

”Если мы хотим, чтобы общественный транспорт стал самым предпочтительным средством передвижения, сделаем же его доступным для всех людей, которые перемещаются в Таллинне. Сегодня мы побуждаем тех, кто приезжает в Таллинн из других мест, по-прежнему не вылезать в городе из машин, так как бесплатный транспорт на приезжих не распространяется”, — объяснил Вакра.

”Решение об обеспечении бесплатного общественного транспорта для всех принимает городское собрание, поэтому мы вновь подали соответствующий проект. Надеюсь, что теперь таллиннские центристы по указу своего главного штаба подхватят давнюю идею соцдемов”, — сказала председатель фракции соцдемов в горсобрании Марис Сильд.