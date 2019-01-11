11.01.2019, 12:50

Вакра: откажемся же полностью от билетов в таллиннском общественном транспорте

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rus.delfi.ee
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Sotsid avalikustasid oma kandidaadid
Sotsid avalikustasid oma kandidaadidFoto: Andres Putting

Таллиннские социал-демократы подали городскому собранию проект постановления, в котором предлагают сделать столичный общественный транспорт бесплатным для всех. По словам соцдема Райнера Вакра, этот проект представляет собой расширение уже примененной в уездах практики.

Программа развития Таллинна и долгосрочные стратегии столицы предусматривают, что Таллинн станет более экологичным городом и сможет заставить людей пересесть на общественный транспорт. По инициативе министра экономики и коммуникаций, с 1 июля уездные автобусные линии стали бесплатными. До сих пор отвергавшие идею социал-демократов центристы теперь согласны с тем, чтобы сделать столичный общественный транспорт бесплатным для всех.

”Если мы хотим, чтобы общественный транспорт стал самым предпочтительным средством передвижения, сделаем же его доступным для всех людей, которые перемещаются в Таллинне. Сегодня мы побуждаем тех, кто приезжает в Таллинн из других мест, по-прежнему не вылезать в городе из машин, так как бесплатный транспорт на приезжих не распространяется”, — объяснил Вакра.

”Решение об обеспечении бесплатного общественного транспорта для всех принимает городское собрание, поэтому мы вновь подали соответствующий проект. Надеюсь, что теперь таллиннские центристы по указу своего главного штаба подхватят давнюю идею соцдемов”, — сказала председатель фракции соцдемов в горсобрании Марис Сильд.

В последний раз Центристская партия в Таллиннском городском собрании проголосовала против предложения о бесплатном общественном транспорте для всех в прошлом году 20 сентября. Если еще месяц назад в рамках обсуждения столичного бюджета центристы вновь отвергли идею о распространении бесплатного проезда на всех, то теперь этот пункт вошел в предвыборную программу Центристской партии.

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