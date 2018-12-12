Список соцдемов в округе номер №2: Осиновский, Коваленко, Аллик и другие

Евгений Осиновский отметил, что крайне доволен списком, поскольку в нем представлены очень разные общественные группы. ”В самом многообразном избирательном округе у нас самый многообразный список. У нас много и тех, кто баллотируется впервые, и опытных политиков, есть эстонцы и русскоязычные кандидаты. Среди кандидатов имеются представители сферы культуры, а также организаций людей с ограниченными возможностями, ЛГБТ и местных общин. Именно такой разносторонней командой из женщин и мужчин мы выступаем за свободы и возможности для каждого, что важно для нас”, — подчеркнул лидер социал-демократов, представляя список журналистам в Kumu.

Председатель правления Палаты людей с ограниченными возможностями Моника Хауканымм сказала, что в Эстонии много людей, которым сложно защищать свои права и которые чувствуют, что государство забыло о них. ”Я считаю, что мы как государство проделали уже такой большой путь, что люди с особыми потребностями, пенсионеры и многодетные семьи не должны оставаться без необходимой поддержки”, — отметила она.