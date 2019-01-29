Социал-демократы опубликовали свою предвыборную программу на русском языке

”Наша программа называется ”Важен каждый!” — она действительно касается всех жителей нашей страны и затрагивает все сферы жизни.Мы убеждены, что у всех должны быть равные возможности, вне зависимости от родного языка, пола, возраста, профессии или места жительства. Для нас важно, чтобы каждый человек ценился и чувствовал себя своим”, — сказал лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

На предвыборном сайте избиратели могут следить за политическими и партийными новостями на русском языке, а также ознакомиться с анкетами кандидатов, чтобы было проще определиться с выбором в дни голосования.

”Для тех, кто еще не определился, кого поддержать на выборах, мы подготовили удобную платформу: достаточно выбрать на карте свой избирательный округ и посмотреть список кандидатов. Важно, чтобы выбор был осознанный, и у избирателей еще есть время все взвесить”, — добавил Осиновский.

С программой СДП на русском языке можно ознакомиться здесь.