Русский политик в эстонском обществе? Евгений Осиновский о первой работе, хаосе в Рийгикогу и России

”Специальная методика, которая была запущена в 2014 году, как раз когда я был министром образования. У меня сын родился в 2014 году и мы сразу записались туда. Специфика в том, что два учителя, эстоноязычные и русскоязычные, один день проводят на одном, другой на другом языке. Дети тоже разные, эстонцы и русские”, — удивил он.

Ведь, как называют его некоторые коллеги, у ”нерусского” политика дети могли ходить в простой эстонский детский сад, разговорный язык дома — государственный. Но бывший министр заверил, что для него важно, чтобы оба ребенка в совершенстве владели двумя языками.

”С женой я говорю по-эстонски, с детьми только по-русски. Всегда и только по-русски, — пояснил папа мальчика и девочки. — Это один из принципов двуязычия. У детей должна сложиться система: с русскими говорить по-русски, с эстонцами по-эстонски. Сейчас уже сын переводит жене с русского на эстонский, так как Трийну говорит плохо”.

При встрече в скромной конторе Социал-демократической партии, ее председатель предложил сразу перейти на ”ты”. Офис партии, кстати, соответствует ее идеалам, занимает всего один этаж, без личных кабинетов, с маленькой кухней и кучей коробок — выборы на носу.

Главный офис СДП Foto: Vitali Bestsastnõi, RusDelfi

С детства знакомы

Затем мы отправились в Рийгикогу на утреннее заседание в 10 часов дня. Честно говоря, сразу и не понятно, куда ты попал: на собрание парламента или родителей 6-го класса.

Члены парламента собрались, представители EKRE начали выступать, часть членов парламента дружно вышла. А повестка дня — инициатива партии Марта Хельме об аннулировании пограничного договора с Россией.

Евгений сидит за первой партой, часто к нему подходят поболтать однопартийцы, в частности Райнер Вакра. В целом обстановка в главном заседательном зале Эстонии похожа на хаос. Слуги народа не стесняются разговаривать по телефону, выходить из зала, подходить к другим политикам, громко разговаривать и не слушать выступающего.

”В Рийгикогу есть свои правила. И все новые члены парламента достаточно быстро приспосабливаются. В комиссиях такого популизма, как на заседаниях, нет. Поскольку заседания в комиссиях закрыты, и нет смысла делать шоу. В большом зале своя логика, — согласен лидер фракции соцдемов. — Первые несколько месяцев это выглядит странно, но потом привыкаешь”.

Сам же Осиновский выглядит уверенно, несколько раз громко засмеялся в голос. Задал один вопрос, два раза вышел из зала и вошел обратно, проверил планшет.

Jevgeni Ossinovski Foto: Vitali Bestsastnõi, RusDelfi

По его словам, заседания 4 раза в неделю — понедельник, вторник, среда, четверг. Каждая четвертая неделя без заседаний. ”С понедельника по четверг работаем с утра до вечера”, — говорит депутат. Эта работа ему знакома с 24 лет. Впервые он получил мандат от Ида-Вирумаа в 2011 году, став самым молодым депутатом. Как говорит политик, первое время волновался, советовался с Эйки Нестором, а сейчас уже спокойно ориентируется.

В работе ему помогает несколько человек. Один из них Владислав Лушин. ”В данный момент у Евгения в партии один советник — я. Но команде руководящих политиков помогают и другие люди. У каждого — свой отрезок работы”, — рассказал Владислав, работающий советником полтора года. И добавил, что они редко видятся вне работы. ”Но периодически собираемся со всеми членами команды и в неформальной обстановке проводим время”.

Через час Осиновский предлагает зайти к нему в кабинет.

Jevgeni Ossinovski Foto: Vitali Bestsastnõi, RusDelfi

”В Эстонии скромные кабинеты, и мне это нравится”, — подчеркивает он. Повсюду коробки из Министерства. На столе разбросаны бумаги. Стол, компьютер, телефон — все необходимое и ничего больше. Говорит, дети несколько раз тут тоже были.