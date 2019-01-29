Русский политик в эстонском обществе? Евгений Осиновский о первой работе, хаосе в Рийгикогу и России

Портал rusDelfi запускает рубрику “Портрет политика”, в рамках который журналист Виталий Бесчастный проведет целый день с лидером одной из шести основных партий. Героем первого эпизода стал председатель Социал-демократической партии, депутат РийгикогуЕвгений Осиновский.
В обычный вторник его расписание было следующим: отвезти ребенка в детский сад, принять участие в партийном собрании, посетить заседание Рийгикогу, сняться в рекламном ролике, раздать буклеты и ручки избирателям, провести экскурсию по парламенту. В промежутках мы пообщались на темы русского языка, работы без опыта и выборе детсада. Читайте, как прошел предвыборный день самого критикуемого политика 2018-го года.
Утро Евгения Осиновского каждый рабочий день начинается одинаково — 32-летний отец отвозит сына в детский сад в Каламая. Но именно в этот раз ребенок заболел и остался дома, а глава соцдемов вышел из квартиры не в 7:40, а после 8 часов утра, чтобы успеть на проходящее в партийной конторе собрание, на котором обсуждался ход предвыборной гонки и другие организационные вопросы.
Но встреча уже была назначена у детского сада, и пока я ждал Осиновского и его ребенка, к воротам подъезжали старенькие машины, а родители поторапливали детей: ”Маша, что ты там возишься, пойдем быстрее”. Честно, был уверен, что садик окажется модным и эстоноязычным, но Евгений пояснил: это единственный детский сад в Таллинне, в котором есть группы двустороннего языкового погружения.
”Специальная методика, которая была запущена в 2014 году, как раз когда я был министром образования. У меня сын родился в 2014 году и мы сразу записались туда. Специфика в том, что два учителя, эстоноязычные и русскоязычные, один день проводят на одном, другой на другом языке. Дети тоже разные, эстонцы и русские”, — удивил он.
Ведь, как называют его некоторые коллеги, у ”нерусского” политика дети могли ходить в простой эстонский детский сад, разговорный язык дома — государственный. Но бывший министр заверил, что для него важно, чтобы оба ребенка в совершенстве владели двумя языками.
”С женой я говорю по-эстонски, с детьми только по-русски. Всегда и только по-русски, — пояснил папа мальчика и девочки. — Это один из принципов двуязычия. У детей должна сложиться система: с русскими говорить по-русски, с эстонцами по-эстонски. Сейчас уже сын переводит жене с русского на эстонский, так как Трийну говорит плохо”.
При встрече в скромной конторе Социал-демократической партии, ее председатель предложил сразу перейти на ”ты”. Офис партии, кстати, соответствует ее идеалам, занимает всего один этаж, без личных кабинетов, с маленькой кухней и кучей коробок — выборы на носу.
С детства знакомы
Затем мы отправились в Рийгикогу на утреннее заседание в 10 часов дня. Честно говоря, сразу и не понятно, куда ты попал: на собрание парламента или родителей 6-го класса.
Члены парламента собрались, представители EKRE начали выступать, часть членов парламента дружно вышла. А повестка дня — инициатива партии Марта Хельме об аннулировании пограничного договора с Россией.
Евгений сидит за первой партой, часто к нему подходят поболтать однопартийцы, в частности Райнер Вакра. В целом обстановка в главном заседательном зале Эстонии похожа на хаос. Слуги народа не стесняются разговаривать по телефону, выходить из зала, подходить к другим политикам, громко разговаривать и не слушать выступающего.
”В Рийгикогу есть свои правила. И все новые члены парламента достаточно быстро приспосабливаются. В комиссиях такого популизма, как на заседаниях, нет. Поскольку заседания в комиссиях закрыты, и нет смысла делать шоу. В большом зале своя логика, — согласен лидер фракции соцдемов. — Первые несколько месяцев это выглядит странно, но потом привыкаешь”.
Сам же Осиновский выглядит уверенно, несколько раз громко засмеялся в голос. Задал один вопрос, два раза вышел из зала и вошел обратно, проверил планшет.
По его словам, заседания 4 раза в неделю — понедельник, вторник, среда, четверг. Каждая четвертая неделя без заседаний. ”С понедельника по четверг работаем с утра до вечера”, — говорит депутат. Эта работа ему знакома с 24 лет. Впервые он получил мандат от Ида-Вирумаа в 2011 году, став самым молодым депутатом. Как говорит политик, первое время волновался, советовался с Эйки Нестором, а сейчас уже спокойно ориентируется.
В работе ему помогает несколько человек. Один из них Владислав Лушин. ”В данный момент у Евгения в партии один советник — я. Но команде руководящих политиков помогают и другие люди. У каждого — свой отрезок работы”, — рассказал Владислав, работающий советником полтора года. И добавил, что они редко видятся вне работы. ”Но периодически собираемся со всеми членами команды и в неформальной обстановке проводим время”.
Через час Осиновский предлагает зайти к нему в кабинет.
”В Эстонии скромные кабинеты, и мне это нравится”, — подчеркивает он. Повсюду коробки из Министерства. На столе разбросаны бумаги. Стол, компьютер, телефон — все необходимое и ничего больше. Говорит, дети несколько раз тут тоже были.
Сам Евгений в детстве не был в кабинетах государственных деятелей. ”Мое детство было достаточно обычным. До 13 лет все каникулы проводил в Азери, где проживали бабушка с дедушкой. А так мы жили в Доме отдыха при местном депо в Тапа. Это была комната в 9 квадратных метров, там я рос до трех лет. Запомнилось то, что в общем туалете всегда пахло хлоркой”. Затем, как вспоминает член Рийгикогу, около 5 лет они жили в общежитии железнодорожников, уже в двухкомнатной квартире (20 кв.м.).
На вопрос, дрался ли он когда-нибудь, бывший министр образования заверил, что в основной школе уже нет, а в Азери да, ”было, конечно”. ”Не помню, почему. Но с одним пацаном мы как-то подрались”, — ответил политик.
”Люблю пиво”
Далее, в 13 часов, его ждали коллеги из эстонского Delfi, для съемок в небольшом ролике для ”компаса” избирателя. Хоть видео и длится около 30 секунд, руководитель политической силы задает оператору 4 вопроса, просит показать пример, интересуется, не видно ли обувь и где находится зеркало, переписывает несколько раз текст. Складывается впечатление, что каждое сделанное ему предложение он обдумывает, всегда хочет быть подготовленным.
Но к 2018-му тогда еше министр Осиновский вряд ли был готов. Прошлый год можно трезво назвать годом роста акцизов, особенно алкогольных. И одним из главных зачинщиков повышения цен на алкоголь был министр здоровья и труда Евгений Осиновский. Кстати, его любимый алкогольный напиток — пиво, в частности английский эль. И уроженец Ида-Вирумаа не поддержал мою мысль о том, что алкоголь дорогой, и мы вынуждены тратить в два раза больше, чем, например, жители Португалии.
Во время обеда он заказывает пиццу и томатный сок, а доехали до кафе мы на арендованном Volkswagen Golf с ручной коробкой передач. ”Во время правительственного кризиса в один момент я понял, что не ел горячей еды несколько дней”. И затем добавил: ”Да, я сам выбрал такую работу”.
Как говорят перед выборами, день без агитации — неудачный день. Этим кандидат по Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита занялся в магазине Grossi на улице Маяка.
А местный охранник уже согласился со мной в вопросе высоких цен на спиртное: ”Если бы алкоголь был недорогим, то за ним в Латвию бы не ездили, — отметил сотрудник продуктового магазина в Ласнамяэ. — У нас покупают самое дешевое пиво, которое стоит чуть меньше 3 евро за 2 литра. Также популярна водка — пол-литра за 5 евро. За 2-3 года чувствуется разница, раньше такие напитки покупали не так часто”.
Вот чего точно не стали брать меньше, так это рекламных ручек и отражателей. Кто-то даже обещал все прочитать, если ему вручат ручку с надписью ”Jevgeni Ossinovski”. Один посетитель даже попросил автограф на карточке. К слову, депутат улыбчиво предлагает буклеты с программой партии, а на критику продавщицы о ”продаже железной дороги американцам” отвечать не стал. Зато другим взрослым женщинам он скорее симпатизировал. Одна воспитательница поблагодарила за поднятие зарплаты.
А свои первые деньги сын бизнесмена заработал, строя железную дорогу для фирмы отца — Олега Осиновского. Во время учебы в университете делал и обслуживал сайты, но, по словам Евгения, клиентов было мало. Тем не менее постоянной работы вне политики у члена Рийгикогу как таковой не было.
Возрасту покорны?
- Вас многие критикуют за то, что вы нигде не работали, и в достаточно раннем возрасте пошли в политику. Как вы считаете, это правильно?
- Можно и так, и так. Политика зависит в первую очередь от того, насколько человек способен отстаивать свои принципы и хочет чего-то в ней добиться. В парламенте у нас есть десятки людей, для кого важно просто быть в нем из-за престижа, или из-за того, что больше нигде не способны заработать себе на жизнь.
Для меня политика всегда была возможность и обязанностью реализовать те цели, которые я себе ставлю. Они исходят из моих ценностей и убеждений. Я знаю множество людей, которые являются профессионалами своего дела, но в политике они абсолютно бессмысленны. И знаю тех, которые не имеют своей специфической сферы, и в политике так же бесполезны.
- Я и некоторые мои коллеги считаем, что вы говорите исключительно ”политическим” языком. Используете конструкции: ”исходят из наших принципов”, ”в контексте данной ситуации”. От вас не услышать истории про детство и студенчество, резких высказываний. Почему?
- Здесь два момента. В Эстонии очень мало тех людей, которые 10-20 лет в политике и умеют говорить простым и хорошим языком. Это Эйки Нестор и Марью Лауристин.
Способность простым языком объяснить сложные технические вопросы — это умение, которое я до конца не освоил. Это непросто. Мне есть чему учиться.
- Хорошо, это технические вопросы. Но политиков часто спрашивают и про личную жизнь.
Меня редко спрашивают про это. Чаще хотят знать мою позицию по какому-либо вопросу. Например, ”поддерживаете ли вы двойное гражданство?”. Это очень сложный вопрос.
- Я только что просил рассказать историю из студенчества.
- Не вспомнил
- Студенчество было не так давно.
- Почти 10 лет назад. Может подумаю и вспомню.
- Ваше любимое матное слово?
- Есть, но не скажу.
Проходим, не толпимся
После агитации и раздачи отражателей, брелков, пластырей, шоколадок и прочего, обладатель мандата должен провести экскурсию в Рийгикогу. Как сообщил координатор русскоязычного направления партии СДП Кирилл Клаус, зарегистрировалось свыше 60 человек, и они были вынуждены закрыть регистрацию — слишком много желающих.
”Это зал заседаний, где фракции собираются два раза в неделю, чтобы обсудить повестку парламента и определиться каким образом фракция выступает, какая позиция, кто говорит речи и так далее”, — показывает свое рабочее место парламентарий.
Мы успели обсудить и работу зарубежных политиков. Например, Евгений сильно уважает Барака Обаму, а Дональда Трампа считает ”просто дураком”. ”Люди и дураков выбирают, — добавил гражданин Эстонии. — В демократии у людей всегда есть право ошибаться. Трамп — это ошибка”.
Нельзя было не спросить про отношение к Владимиру Путину, все-таки многие местные русскоязычные политики не говорят или уходят от ответа на вопрос про президента России. Член конституционной комиссии четко охарактеризовал ВВП: авторитарный. ”Сумел консолидировать власть и теперь ее держит”, — утверждает он.
”Держитесь в группе, первое время я блуждал по коридорам и просил подсказать, где находится кабинет фракции или комиссии”, — предостерегает уже опытный депутат посетителей его экскурсии.
Одна из женщин рассказала, что пришла на экскурсию в Рийгикогу, чтобы посмотреть на здание изнутри и познакомиться с Осиновским. ”Неформальная обстановка дает больше понимания о человеке, лучше понимаешь чиновника, чем смотря на него с экранов”. Голосовать женщина будет за Осиновского, так как Евгений в этой политике может принести что-то новое для молодежи и детей. ”Все-таки развитие государства зависит от молодежи. Политики из СДП поднимают эти вопросы, поэтому эта партия мне интересна”, — поделилась своими политическими предпочтениями она.
К слову, сам лидер социал-демократов на экскурсии в соседней России был чуть больше 3-х лет назад, в 2015 году во время поездки делегации. А просто так, поехать отдохнуть в городе учебы родителей — Санкт-Петербурге — хотел, но не получилось из-за соображений экономии. ”Собирались этим летом с женой. Но российская виза такая дорогая, что денег стало жалко. Поехали на Сааремаа”.
В конце экскурсии, за кофе и булочками, ”туристы” по парламенту про Россию вопросы не задавали. Зато коснулись самых острых тем: двойное гражданство, акцизы, зарплата украинцев, состояние домов попечения, очереди к врачам. Полную запись формата ”вопрос-ответ”, а также основные события дня Евгения Осиновского можно послушать в нашем подкасте ”Портрет политика”.
В завершении, в 20:30 вечера, герой первой части ”Портрета политика” сказал: ”Сегодня был активный, насыщенный предвыборный день. Устал, но спать будем после третьего марта”.
Для меня Осиновский всегда был синонимом к слову ”политик”. Услышать резкие и личные высказывания от Евгения — невозможно. В инфополе вне акцизов, законов и прочей скуки он отсутствует. Парламентарий с 24-лет, председатель, дважды министр. Можно сказать, у таких в крови выборы и кабинетные войны. Но после личного знакомства, я изменил свое мнение.
Пока мы общались off-the-record, то есть не под запись, Осиновский был совершенно обычным человеком — критиковал, шутил, давал оценку, говорил ”народными” словами. Конечно, не так часто, как это делает, к примеру, Андрес Анвельт, но все же.
Наверное, это всего лишь образ — спокойный интеллигент, прирожденный политик, избавившийся от русского детства. И все-таки этот имидж, как мне показалось, в жизни проявляется реже, чем на страницах газет.