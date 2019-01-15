Разбор полетов: Партия реформ в свой речи говорила о будущем, Центристская партия — о настоящем, ”Ээсти 200” — об Эстонии

Лидер центристов Юри Ратас своей речи напомнил, что партия два последних года возглавляет правительство. Его речь изобиловала союзами, упоминаниями об Эстонии (Eesti — 16 раз и Eestimaa — 6 раз ) и глаголами.

Keskerakonna kõne sõnapilv

Председатель Партии реформ Кая Каллас подчеркнула важность темы налогов и экономики в контексте предстоящих выборов. Ее речь была крайне патриотична: только слово ”Эстония” прозвучало 45 раз. ”Мы” было сказано 33 раза.

Хотя Партия реформ в ее речи была упомянута 12 раз, лавры все же отошли центристам, которые назвали сами себя 19 раз. Сильный акцент реформистами был поставлен и на Европе (6 раз), экономике (6 раз), успехе (7 раз) и людях (10 раз).

Reformierakonna kõne sõnapilv

В речи ”Ээсти 200” большой упор был сделан на переформирование налоговой системы. По словоупотреблению речь была схожа с центристской: так же много союзов и глаголов. ”Эстония” прозвучала 51 раз, хотя это было обусловлено во многом тем, что данное слово само по себе является одной из составляющих названия партии. Слово ”люди” прозвучало 8 раз, ”мир” — 5 раз, ”сегодня” — 8 раз.