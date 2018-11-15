Раймонд Кальюлайд возглавил избирательный список Центристской партии в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне

Раймонд Кальюлайд поблагодарил соратников по партии за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для того, чтобы выступающая за солидарное общество и справедливое государство Центристская партия показала на выборах в первом избирательном округе достойный результат. ”Мы хотим, чтобы уровень жизни всех людей, живущих в Эстонии не уступал нашим северным соседям. Особенно важными задачами я считаю улучшение условий жизни пожилых людей и внеочередное повышение пенсий, а также преодоление искусственно созданных противоречий между представителями разных национальностей”, — подчеркнул он.

По словам Кальюлайда, свою работу на посту старейшины Пыхья-Таллинна он выполнял с полной отдачей, и в случае избрания обязуется с той же энергией работать в Рийгикогу на благо всей Эстонии. ”Если после выборов мне придется покинуть пост старейшины, то сильная и профессиональная команда районной управы Пыхья-Таллинна продолжит работать с такой же открытостью и готовностью привлекать людей к процессу принятия решений, как это было под моим руководством. Я в этом убежден”, — сказал Кальюлайд.

Наряду с Кальюлайдом в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне баллотируются депутат Рийгикогу Виктор Васильев, вице-мэры Вадим Белобровцев и Андрей Новиков, депутаты Таллиннского горсобрания Наталия Маллеус и Калев Калло, старейшины столичных районов Хааберсти и Кристийне Марек Юргенсон и Яанус Рийбе, а также предприниматель Андрей Коробейник.

Избирательный округ №1, в состав которого входят таллиннские районы Кристийне, Хааберсти и Пыхья-Таллинн, имеет большой вес при формировании следующего состава эстонского парламента — отсюда будут избраны 10 депутатов, то есть десятая часть всех членов Рийгикогу.