15.11.2018, 22:00

Раймонд Кальюлайд возглавил избирательный список Центристской партии в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне

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rus.delfi.ee
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Raimond Kaljulaid
Raimond KaljulaidFoto: Karin Kaljuläte

Первым номером избирательного списка Центристской партии в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне стал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. В избирательном округе №1 баллотируются также депутат Рийгикогу Виктор Васильев и предприниматель Андрей Коробейник.

Лидера избирательного списка центристов представил председатель партии, премьер-министр Юри Ратас. Он отметил, что Кальюлайд является не только успешным руководителем администрации одного из столичных районов, но и человеком, который большое внимание уделяет проблемами охраны окружающей среды и участвует в добровольческой деятельности, не боясь при этом высказывать свое мнение и отстаивать свои убеждения. ”На местных выборах Раймонд заручился поддержкой более чем 5000 горожан благодаря своей рассудительности, высокой работоспособности и смелости. Уверен, что эти качества будут способствовать его успеху и на выборах в Рийгикогу, так как государство нуждается в руководителях, обладающих неординарным мышлением”, — сказал Ратас.

Раймонд Кальюлайд поблагодарил соратников по партии за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для того, чтобы выступающая за солидарное общество и справедливое государство Центристская партия показала на выборах в первом избирательном округе достойный результат. ”Мы хотим, чтобы уровень жизни всех людей, живущих в Эстонии не уступал нашим северным соседям. Особенно важными задачами я считаю улучшение условий жизни пожилых людей и внеочередное повышение пенсий, а также преодоление искусственно созданных противоречий между представителями разных национальностей”, — подчеркнул он.

По словам Кальюлайда, свою работу на посту старейшины Пыхья-Таллинна он выполнял с полной отдачей, и в случае избрания обязуется с той же энергией работать в Рийгикогу на благо всей Эстонии. ”Если после выборов мне придется покинуть пост старейшины, то сильная и профессиональная команда районной управы Пыхья-Таллинна продолжит работать с такой же открытостью и готовностью привлекать людей к процессу принятия решений, как это было под моим руководством. Я в этом убежден”, — сказал Кальюлайд.

Наряду с Кальюлайдом в Хааберсти, Пыхья-Таллинне и Кристийне баллотируются депутат Рийгикогу Виктор Васильев, вице-мэры Вадим Белобровцев и Андрей Новиков, депутаты Таллиннского горсобрания Наталия Маллеус и Калев Калло, старейшины столичных районов Хааберсти и Кристийне Марек Юргенсон и Яанус Рийбе, а также предприниматель Андрей Коробейник.

Избирательный округ №1, в состав которого входят таллиннские районы Кристийне, Хааберсти и Пыхья-Таллинн, имеет большой вес при формировании следующего состава эстонского парламента — отсюда будут избраны 10 депутатов, то есть десятая часть всех членов Рийгикогу.

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