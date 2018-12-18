Пыхья-Таллинн установил запрет на публикацию в районной газете статей и фотографий политиков, баллотирующихся на выборах в Рийгикогу

По словам Кальюлайда, очень важно полностью исключить возможность появления на страницах финансируемой из районного бюджета газеты материалов, которые кто-либо может назвать скрытой рекламой того или иного кандидата.

”Выражаю благодарность районному собранию за поддержку и достижение консенсуса по данному вопросу. Ранее считалось, что регулярно публикующиеся в газете рубрики — например, колонка старейшины — могут продолжать выходить и в предвыборный период, но все же, в свете недавно опубликованного отчета Госконтроля, я нахожу, что будет правильнее установить на время активной предвыборной кампании полный и недвусмысленный запрет на публикацию материалов, связанных с политиками, баллотирующимися в Рийгикогу”, — сказал Кальюлайд.

В то же время Районное собрание Пыхья-Таллинна сочло, что публикация платной партийной рекламы в районной газете возможно. Районная управа обеспечит всем партиям равные условия для публикации политической рекламы.

”Предоставление партиям возможности опубликовать платную рекламу в газете стало темой дискуссии на заседании районного собрания, однако и по этому вопросу было принято единодушное решение. В ближайшее время мы обратимся ко всем эстонским партиям и предоставим им полную информацию о возможностях заказа рекламы в газете. Цены для всех будут одинаковыми”, — подтвердил Кальюлайд.