15.01.2019, 19:26

Предвыборные обещания социал-демократов по улучшению жизни пожилых людей: снизим расходы на лечение и повысим пенсии до 700 евро

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rus.delfi.ee
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KäedFoto: Argo Ingver

Социал-демократы поставили перед собой цель в ближайшие годы построить такую социальную систему, которая обеспечит достойную и активную старость и существенно сократит нагрузку на опекунов и попечителей. Свой вклад в достойную жизнь пожилых людей внесут и планируемые изменения пенсионной системы, сказано в пресс-релизе.

По словам председателя социальной комиссии Рийгикогу Хельмен Кютт, социальная система Эстонии должна обеспечить чувство уверенности, что каждому жителю Эстонии при необходимости будет оказана помощь и поддержка.

”Для того, чтобы сам помощник не превратился в того, кому требуется помощь, мы должны значительно сократить нагрузку на постоянных опекунов и попечителей, которых в Эстонии насчитывается ориентировочно 40 000 человек”, — отметила она.

”Расходы на лечение тоже должны быть посильными. Запущенная по инициативе социал-демократов в 2017 году система дополнительных дотаций на лекарства сделала рецептурные лекарства для людей значительно более доступными. В качестве следующего шага мы хотим повысить дотацию на протезы с 260 до 520 евро на три года”, — подчеркнула Кютт.

По словам заместителя председателя парламентской фракции Социал-демократической партии Хельо Пикхоф, у каждого есть право на достойную старость.

”Социальная защита пожилых людей нуждается в скорейшей и решительной реформе. Наша цель — запустить систему, которая позволит людям преклонного возраста как можно дольше жить у себя дома и при необходимости получить место в доме попечения за пенсию”, — отметила она.

”Пожилые люди представляют ценность для нашего рынка труда, и поэтому мы создадим для всех пожилых, кто желает работать, соответствующие благоприятные условия. Нужно уметь использовать навыки и опыт людей пожилого возраста — это позволит повысить качество их жизни, уменьшить неравенство в доходах, укрепить связь между разными поколениями и создать более сплоченное общество”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

”Если мы хотим в будущем получать достойную пенсию, то для этого нужно больше откладывать, другой возможности просто нет. В странах с высокими пенсиями накопительные пенсии покрывают более половины пенсионных расходов, почему у нас должно быть иначе”, — отметил спикер Рийгикогу Эйки Нестор, комментируя II пенсионную ступень.

Социал-демократы считают, что вместе с зарплатами и ценами должна расти и пенсия, которая за 4 года поднимется в среднем до 700 евро. Также будет прекращено несправедливое налогообложение пенсий.

Для построения более заботливого и справедливого государства Социал-демократическая партия намерена все свои предвыборные обещания претворить в жизнь в течение четырех ближайших лет.

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