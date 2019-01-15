Предвыборные обещания социал-демократов по улучшению жизни пожилых людей: снизим расходы на лечение и повысим пенсии до 700 евро

”Социальная защита пожилых людей нуждается в скорейшей и решительной реформе. Наша цель — запустить систему, которая позволит людям преклонного возраста как можно дольше жить у себя дома и при необходимости получить место в доме попечения за пенсию”, — отметила она.

”Пожилые люди представляют ценность для нашего рынка труда, и поэтому мы создадим для всех пожилых, кто желает работать, соответствующие благоприятные условия. Нужно уметь использовать навыки и опыт людей пожилого возраста — это позволит повысить качество их жизни, уменьшить неравенство в доходах, укрепить связь между разными поколениями и создать более сплоченное общество”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

”Если мы хотим в будущем получать достойную пенсию, то для этого нужно больше откладывать, другой возможности просто нет. В странах с высокими пенсиями накопительные пенсии покрывают более половины пенсионных расходов, почему у нас должно быть иначе”, — отметил спикер Рийгикогу Эйки Нестор, комментируя II пенсионную ступень.

Социал-демократы считают, что вместе с зарплатами и ценами должна расти и пенсия, которая за 4 года поднимется в среднем до 700 евро. Также будет прекращено несправедливое налогообложение пенсий.

Для построения более заботливого и справедливого государства Социал-демократическая партия намерена все свои предвыборные обещания претворить в жизнь в течение четырех ближайших лет.