"Портрет политика"| Виктория Ладынская-Кубитс: иногда женщина одним платьем может сказать больше, чем длинная речь любого политика

Выезжают на работу с мужем, пиарщиком Меэлисом Кубитсом, делают остановку за кофе Латте на заправке и к 8:45 депутат Рийгикогу уже на своем рабочем месте. В 9 часов собрание партии Isamaa, на котором парламентская фракция определяет политические стратегии и планы. ”Собрание дает общее представление всего, что будет происходить на этой неделе в парламенте”.

Меня любезно пригласили сесть в одной комнате с лидерами Isamaa, но сразу предупредили — встреча ”off-the-record”. На совещании присутствуют министры, члены Рийгикогу, руководители партии. В прямоугольном кабинете стоит большой стол, на полках лежат документы, особенно заметны четыре экземпляра книги ”Ida-Viru Küsimus” (Вопрос Ида-Вирумаа).

Во время того, как председатель выслушивал отчеты по комиссиям, Виктория несколько раз лично подошла к некоторым однопартийцам и что-то сказала на ухо.

Примечательно, что правая партия в течение всего дня пускала журналиста Delfi на все закрытые переговоры, где присутствовало только правление Isamaa. А лидер другой партии, левой направленности, такой возможности не предоставил.

Viimane Vürst esilinastus Apollo kinos Solarises Foto: Jaanus Lensment

Далее мы направляемся на заседание Культурной комиссии, на повестке которой обсуждение Закона о защите памятников старины. Как отметила единственный член комиссии от партии Isamaa, ”здесь есть сложности”.

”Мы спорим, кто должен быть первым ответственным лицом — либо только владелец, либо и владелец, и государство. Результат первого выбора — у нас сейчас огромное количество заброшенных территорий и зданий. И если государство подставит свое плечо, то владельцу будет проще решить проблему. Наши коалиционные партнеры считают иначе”, — рассказывает ситуацию Виктория.

О ней парламентарий должна сообщить однопартийцам, чтобы коллеги могли иметь представление о положении дел до выступления в Большом зале.

Порядок обсуждений: фракция — комиссия — фракция — зал парламента.

В горящую избу

В то время, пока мы идем в ее кабинет, я спрашиваю: что находится в сумке. ”Документы со всех собраний, ноутбук, ежедневник, зарядка для телефона, косметика”, — показывает она, предлагая поднять сумочку, которая оказалась тяжелее моей и весит около 3-4 килограмма.

На вопрос, должна ли женщина-политик всегда выглядеть красиво, выпускница Ляэнемереской гимназии ответила: женщина должна выглядеть ухоженно. ”Для меня, это очевидно. Если женщина является публичной личностью, то люди буду рассматривать ее внешний вид. Да, это дополнительное препятствие, потому что она еще должна хорошо выглядеть.

Но, с другой стороны, это правило игры. Да, представительница прекрасного пола в политике, в том числе должна уделять внимание своей внешности — если ты не хочешь ”слететь” на первых порах.

Это вопрос боевой готовности. Я чувствую себя уверенней на каблуках. Это моя форма. Да, нам сложнее, но, с другой стороны, если говорить между строк, женщина иногда одним платьем может сказать больше, чем длинная речь любого политика. Это палка о двух концах, где-то нам сложнее, где-то легче”, — считает вице-председатель партии Isamaa.

Кабинет скромный, помощников у Ладынской нет. ”Советники не нужны. Выбрали — работай своей головой. Я даже считаю, что депутатам не нужны свои кабинеты”, — подчеркивает она.

На полу уйма коробок с книгой ”Политдневник” сразу на двух языках, которые кандидат по Ласнамяэ, Пирита и Кесклинн в ближайшие дни подарит избирателям. Книга о том, как Виктория попала в политику.