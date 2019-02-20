Политики или специалисты? Кристина Каллас об интеграции: русские сделали достаточно шагов навстречу, теперь очередь эстонцев

Русский забылся, когда уехала учиться в Тарту. Я около 15 лет не очень активно пользовалась русским языком. А в 2014 году поехала с ОБСЕ работать на Украину и там я очень быстро его вспомнила”, — подчеркнула она.





Сразу с вокзала мы направляемся на очередные дебаты. Тема — экономика. Спикеры — председатели 6-ти партий. Каллас появилась там раньше всех. Во время выступления постоянно записывает свои тезисы в блокнот, в отличие от председателя СДП Евгения Осиновского и лидера Isamaa Хелира-Вальдер Сеэдера, которые несколько раз обменялись взаимными критическими колкостями. Премьер Юри Ратас тоже это отметил: ”Теперь вы понимаете, как весело быть с ними в коалиции”.

В отличие от Марта Хельме (EKRE), Каллас шоу не устраивает, да, наверное, и не умеет. Как она постоянно отмечает, ”Ээсти 200” — партия не политиков, а специалистов. Сама она специалист в сфере образования. С 2011 года работает директором Нарвского колледжа Тартуского университета. Доктор политологии. Эксперт в вопросах интеграции.

Provotseeriv kampaania Narva maanteel Foto: Andres Putting





Месяц назад новая партия пыталась указать на проблемы интеграции плакатами на остановке ”Хобуямаа” в Таллинне, где было написано: ”здесь только русские, а здесь только эстонцы”. На вопрос, помнит ли председатель ”Ээсти 200” утро 7-го января, она ответила: ”Мы выставили плакаты”. И добавила, что совершенно не ожидала такой реакции.

”Я еще помню, как позвонила своей подруге и сказала, может никто не заметит эти плакаты, может ты сфотографируешь и выложишь в социальные сети, чтобы кто-то увидел”, - припоминает она свою ошибку, ведь плакаты заметили все, даже редакторы российских телеканалов.

По ее словам, конкуренты начали обвинять партию в ”продаже” Эстонии России и в национализме. ”Изначально планировалось держать плакаты 2 дня, а на третий повесить новые - ”русские и эстонцы вместе”. Но вечером собрались, решили снять сразу, потом начали готовиться к пресс-конференции. А заснула я около 3-х часов ночи”, - вспоминает о противоречивой рекламной кампании ее зачинщик.

- Мы могли вывесить плакат с моим лицом, написать лозунг, как это сделали другие кандидаты. Они потратили на это 100 000 евро, а наш один плакат стоил 3000 евро (Всего было 6 плакатов — прим.ред.). И меня русские искренне благодарили за то, что мы поднимаем эту проблему, а не говорим, что и так все хорошо”.

На кого реклама точно повлияла, так это на желающих попробовать себя в политике. За пару дней прибавилось 30 человек, а ушло около 13-и, докуривая сигарету, говорит Каллас.

Мы умеем

Далее, опять на такси, мы едем на встречу с п редседателем Центрального союза профсоюзов Пеэпом Петерсоном. Встреча не предполагала наличие ушей журналиста, но сесть предложили рядом. Так или иначе, председатели обсуждали экономику.

Вот 3 способа улучшить экономику Эстонии от партии ”Ээсти 200”: