Политики или специалисты? Кристина Каллас об интеграции: русские сделали достаточно шагов навстречу, теперь очередь эстонцев

Героем четвертого эпизода “Портрета политика” стала женщина, которая в политике никогда не участвовала — председатель “Ээсти 200” Кристина Каллас. Мы встретились на вокзале, куда, как настоящий “политик”, Каллас приехала на поезде, затем, уже на такси поехали на дебаты, где выступали председатели парламентских партий. Далее посетили несколько встреч и направились агитировать голосовать за новую партию “не политиков, а специалистов”.
Балтийский вокзал. Поезд из Тарту. Кристина Каллас выходит на перрон. ”У нас только семейная машина. В Таллинн всегда приезжаю на поезде, так как во время поездки можно поработать”, — признается жительница Тарту. Сегодня вечером она улетит в Стокгольм на предвыборные дебаты, а так осталась бы ночевать в отеле или арендованной на пару дней квартире. ”У меня есть квартира в Тарту и Нарве, а в Таллинне нет”.
Мы вызываем дешевый Taxifyи, понимая, что таксист русский, Кристина сразу переходит на бывший когда-то домашним язык. Многим интересно, откуда она так хорошо и без акцента говорит по-русски. Ответ — у нее русская мама, чья девичья фамилия Осипова.
”Мой папа эстонец, я ходила в эстонский садик, школу. Но в детстве летом отдыхала у бабушки в деревне в Ярославле, в Азери было много русских друзей.
Русский забылся, когда уехала учиться в Тарту. Я около 15 лет не очень активно пользовалась русским языком. А в 2014 году поехала с ОБСЕ работать на Украину и там я очень быстро его вспомнила”, — подчеркнула она.
Сразу с вокзала мы направляемся на очередные дебаты. Тема — экономика. Спикеры — председатели 6-ти партий. Каллас появилась там раньше всех. Во время выступления постоянно записывает свои тезисы в блокнот, в отличие от председателя СДП Евгения Осиновского и лидера Isamaa Хелира-Вальдер Сеэдера, которые несколько раз обменялись взаимнымикритическими колкостями. Премьер Юри Ратас тоже это отметил: ”Теперь вы понимаете, как весело быть с ними в коалиции”.
В отличие от Марта Хельме (EKRE), Каллас шоу не устраивает, да, наверное, и не умеет. Как она постоянно отмечает, ”Ээсти 200” — партия не политиков, а специалистов. Сама она специалист в сфере образования. С 2011 года работает директором Нарвского колледжа Тартуского университета. Доктор политологии. Эксперт в вопросах интеграции.
Месяц назад новая партия пыталась указать на проблемы интеграции плакатами на остановке ”Хобуямаа” в Таллинне, где было написано: ”здесь только русские, а здесь только эстонцы”. На вопрос, помнит ли председатель ”Ээсти 200” утро 7-го января, она ответила: ”Мы выставили плакаты”. И добавила, что совершенно не ожидала такой реакции.
”Я еще помню, как позвонила своей подруге и сказала, может никто не заметит эти плакаты, может ты сфотографируешь и выложишь в социальные сети, чтобы кто-то увидел”, - припоминает она свою ошибку, ведь плакаты заметили все, даже редакторы российских телеканалов.
По ее словам, конкуренты начали обвинять партию в ”продаже” Эстонии России и в национализме. ”Изначально планировалось держать плакаты 2 дня, а на третий повесить новые - ”русские и эстонцы вместе”. Но вечером собрались, решили снять сразу, потом начали готовиться к пресс-конференции. А заснула я около 3-х часов ночи”, - вспоминает о противоречивой рекламной кампании ее зачинщик.
- Мы могли вывесить плакат с моим лицом, написать лозунг, как это сделали другие кандидаты. Они потратили на это 100 000 евро, а наш один плакат стоил 3000 евро (Всего было 6 плакатов — прим.ред.). И меня русские искренне благодарили за то, что мы поднимаем эту проблему, а не говорим, что и так все хорошо”.
На кого реклама точно повлияла, так это на желающих попробовать себя в политике. За пару дней прибавилось 30 человек, а ушло около 13-и, докуривая сигарету, говорит Каллас.
Мы умеем
Далее, опять на такси, мы едем на встречу с председателем Центрального союза профсоюзов Пеэпом Петерсоном. Встреча не предполагала наличие ушей журналиста, но сесть предложили рядом. Так или иначе, председатели обсуждали экономику.
Вот 3 способа улучшить экономику Эстонии от партии ”Ээсти 200”:
1. Развитие местных компаний, а не только увеличение потока инвестиций из за рубежа.
2. Увеличение квалифицированной рабочей силы, чтобы конторы эстонских стартапов не переезжали в другие страны. Для этого нужно инвестировать в образование, и начать с первого звена — детского сада. К слову, идея сделать детсад бесплатным забирает у системы образования деньги, поэтому этого делать не нужно. Также и с университетами — необходимо дать им возможность зарабатывать, при этом оставить высшее дневное образование бесплатным.
3. Сохранить национальный капитал. В пенсионных фондах лежит около 4.5 миллиарда евро наших денег, и 95% вывозится из Эстонии. Нужно оставить как минимум 50% от всей суммы.
Переговоры прошли в довольно жесткой манере. Нет, криков не было, но никто не соглашался улыбчиво с собеседником.
Пока мы едем в контору партии, Кристина разговаривает по телефону. Всегда после встреч она перезванивает недозвонившимся, иначе накопится много непринятых. А звонков доносится действительно много. Набирают ее номер разные люди: от помощников до председателей партий.
Для получения молодыми людьми большего количества контактов и лучшей социализации, политическая сила предлагает внедрить в систему образования проект ”Объединенная школа”, где в одном здании учатся и эстонцы, и русские. ”Это не значит, что русские будут учиться на эстонском, нет. Некоторые уроки по-прежнему будут проходить на русском”, — предостерегает от неверных мыслей она.
На вопрос, как будет проходить собрание или школьный выпускной для родителей, которые не владеют государственным языком, находящаяся в отпуске директор Нарвского колледжа отметила, что в первую очередь нужно думать о детях, а не родителях. ”Да, для них это будет трудно, но давайте думать о детях. Для ребенка естественна та языковая среда, которую мы создадим. Да, родителям нужно помогать. Например, на собрании помочь с переводом. Вариант с проведением на двух языках вряд ли осуществим”.
Все это нужно для ”интеграции”. Определение этого слова многим до сих пор непонятно, а некоторые и вовсе его невзлюбили.
Каллас трактует его значение так: если один стоит в одном углу, другой в другом, то шаги навстречу должны делать оба. ”Сейчас же мы говорим о том, сколько и какие шаги должны сделать русские. Русскоязычное население уже сделало много шагов навстречу, а сейчас очередь эстонцев. Русский язык не должен быть ”вне закона”, на котором можно общаться только на кухне. Например, в Нарве ввела правило: на собраниях я говорю на эстонском, но мне могут отвечать на русском”.
По данным опроса Kantar Emor, в феврале партию ”Ээсти 200” поддерживало около 10% иноязычных респондентов. Что не может не радовать кандидата по Ласнамяэ, Кесклинн и Пирита Кристину Каллас. ”Мы вторая партия для русских, после центристов”, — улыбается она. По ее словам, первая причина, почему русские могут проголосовать за них — сама лидер ”Ээсти 200”. ”Я часто хожу в передачу ”Русский вопрос” на ПБК, также выступаю в других русских СМИ. А вторая причина - граждане верят в новых людей, они хотят видеть новые лица в правительстве”, - трезво оценивает ситуацию она.
Не хотим
После встречи мы на такси едем в контору партии. Помещение внутри уже окрашено в цвета партии, на стенах корабли и узоры. На полную ставку в офисе работают 2 человека - помощники, во время моего присутствия там были так же Маргус Цахкна, Лаури Хуссар и другие.
Понятно, что на аренду, буклеты и другие канцелярские принадлежности нужны деньги. ”Ээсти 200” существует за счет пожертвований. Один из главных спонсоров — бизнесмен, владелец IT-фирмы Nortal AS, член правления партии Прийт Алламяэ. ”Многие кандидаты сами вкладывают в свою кампанию, — уточняет Кристина. — Когда мы предлагали пойти на выборы, мы также просили вступить в партию. Ведь нам нужно было 500 людей для регистрации политической силы. Мы говорили, что только я, Прийт Алламяэ и Маргус Цахкна ничего не сможем сделать”,
Спустя 30 минут бывший журналист Хуссар подвозит нас в Ласнамяэ — там героиня этого выпуска ”Портрета политика” вместе с помощником Алексеем Яшиным будут дарить отражатели и шоколадки покупателям магазина Grossi. Приехали туда без палатки, стендов, плакатов, с собой только несколько коробок и пакетов. Опять проскакивает — мы не политики, и политикой заниматься не хотим.
Алексею 22-года, он возглавляет молодежный совет ”Ээсти 200”, учится в Тартуском университете и занят в различных волонтерских программах. Это его первые выборы. ”Я лично знаком с председателем партии с лета. На самом деле никогда не хотел вступать в партийную политику, а тут мне сказали, что если не ты, то некому.
Встретился с Кристиной Каллас. Она предложила вступить в MTÜ. Я за все время потратился только на такси. Партия заплатила за меня денежный залог — 500 евро, купила флаеры, заказали фотосессию”, — рассказывает свой путь в политику он.
”Здравствуйте, вы уже решили за кого голосовать?” - спрашивает у проходящих кандидат в Рийгикогу. — Мы новая партия, партия специалистов”. Она специально подчеркивает слово ”новая”, но общаться с ”новыми” лицами хотят не многие.
Половина посетителей магазина на окраине Ласнамяэ отвечают: у меня нет права голоса, на что уроженка Ида-Вирумаа им — ”извините, решения принимала не я”. Кто-то обвиняет ”Ээсти 200” в том, что это партия для богатых, другие уже определились — отдадут голос за Центристскую партию.
С 15:30 до 18:00 Каллас вручала брошюры, а затем сразу направилась в аэропорт. В 19:45 самолет до Стокгольма, где очередной раз нужно объяснять, что это за партия ”Ээсти 200”, зачем специалистам идти в политику и какие реформы они предлагают.