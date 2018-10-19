19.10.2018, 14:35

Поддержка Каи Каллас в качестве премьер-министра тает, как весенний снег. У Ратаса почти в два раза больше сторонников

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ГРАФИКИ
Отти Эйландт
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
EST 5
Поддержка Каи Каллас в качестве премьер-министра тает, как весенний снег. У Ратаса почти в два раза больше сторонников
Foto: Madis Veltman

Согласно проведенному Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht свежему исследованию, в котором людей просили назвать самого подходящего премьер-министра, председателя Центристской партии и нынешнего премьера Юри Ратаса поддерживают 32% и председателя Партии реформ Каю Каллас — 17% избирателей.

Заслуживает упоминания, что в начале года соотношение сил Каллас и Ратаса было обратным. Например, в марте Каллас поддерживали 28% и Ратаса — всего 21% граждан избирательного возраста. Пути еще в июне удостоившихся равной поддержки председателей крупных партий разошлись начиная с августа. Ратас все время поднимается, поддержка Каллас начиная с апреля заметно уменьшилась.

Graafika: Toom Tragel

Поддержка Каллас сокращается и среди избирателей Партии реформ. Если еще в августе 62% сторонников "белок" представляли Каллас премьер-министром, то теперь этот показатель сократился до 51%. Соль на раны сыпет и то, что и избиратели Партии реформ все больше поддерживают Ратаса. Их вместо прежних 13% уже 18%. Также среди избирателей "белок" с 16% до 25% увеличилось количество тех, у кого нет симпатичного им кандидата в премьер-министры.

Graafika: Toom Tragel

Ратас — самый популярный кандидат почти во всех группах ответивших. Каллас опережает Ратаса только среди самых состоятельных респондентов, которые также являются традиционными избирателями Партии реформ.

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