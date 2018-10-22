22.10.2018, 09:01

Партия реформ выйдет на выборы под лозунгом "Лучшее будущее"

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rus.delfi.ee
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Reformierakonna plakat 2019. aasta riigikogu valimiste kampaanias
Reformierakonna plakat 2019. aasta riigikogu valimiste kampaaniasFoto: Reformierakond

Оппозиционная Партия реформ в понедельник, 22 октября, начинает свою предвыборную кампанию, которая пройдет под лозунгом "Лучшее будущее" (Parem tulevik), передает rus.err.ee.


Цель слогана — показать народу Эстонии, что у партии есть сильное видение будущего страны, а нынешнему правительству имеется альтернатива, основанная на правосторонней и либеральной политике, сообщила пресс-служба Партии реформ.

По словам лидера Партии реформ Каи Каллас, сегодняшнее правительство приостановило дальнейшее строительство государства и приняло решения, которые нанесли Эстонии экономический ущерб в сотни миллионов евро.

Центристская партия пойдет на парламентские выборы 2019 года под лозунгом "Справедливое государство для всех".

Выборы в Рийгикогу пройдут 3 марта.

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