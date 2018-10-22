Партия реформ выйдет на выборы под лозунгом "Лучшее будущее"



Цель слогана — показать народу Эстонии, что у партии есть сильное видение будущего страны, а нынешнему правительству имеется альтернатива, основанная на правосторонней и либеральной политике, сообщила пресс-служба Партии реформ.

По словам лидера Партии реформ Каи Каллас, сегодняшнее правительство приостановило дальнейшее строительство государства и приняло решения, которые нанесли Эстонии экономический ущерб в сотни миллионов евро.

Центристская партия пойдет на парламентские выборы 2019 года под лозунгом "Справедливое государство для всех".

Выборы в Рийгикогу пройдут 3 марта.