14.11.2018, 10:54

Официально: Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии

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дополнено в 11:25
rus.delfi.ee
EST 38
Официально: Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня покинувшие Партию реформ Имре Соояэр и Андрей Коробейник сообщили о своих дальнейших планах. Они будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по спискам Центристской партии.

Вчера Коробейник разослал пресс-релиз, в котором приглашает журналистов завтра в ресторан Pegasus. ”Мы хотим рассказать о своих политических решениях и том выборе, который мы сделали относительно участия в предстоящих парламентских выборах. У нас есть план”, — написал он.

Несколько источников подтвердили Delfi, что Соояэр и Коробейник намерены вступить в Центристскую партию. Сам Коробейник не подтвердил, но и не опроверг это утверждение, сказал только, что поделится подробностями завтра.

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сказал ERR.ee, что Коробейник и Соояэр будут баллотироваться в парламент в списке центристов.

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По данным rus.err.ee, Андрей Коробейник будет баллотироваться в Рийгикогу по списку Центристской партии в избирательном округе №1 (столичные районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне).

Сам Коробейник во вторник сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что до пресс-конференции раскрывать карты он не станет.

По информации rus.err.ee, список Центристской партии в округе №1 возглавит старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд. В него в числе прочих также войдут советник премьер-министра Наталия Маллеус, бывший председатель Таллиннского городского собрания Калев Калло, вице-мэры Таллинна Вадим Белобровцев и Андрей Новиков, депутат Рийгикогу Виктор Васильев, старейшина Хааберсти Марек Юргенсон и старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

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