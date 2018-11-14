Официально: Имре Соояэр и Андрей Коробейник пойдут на выборы по списку Центристской партии

Вчера Коробейник разослал пресс-релиз, в котором приглашает журналистов завтра в ресторан Pegasus. ”Мы хотим рассказать о своих политических решениях и том выборе, который мы сделали относительно участия в предстоящих парламентских выборах. У нас есть план”, — написал он.

Несколько источников подтвердили Delfi, что Соояэр и Коробейник намерены вступить в Центристскую партию. Сам Коробейник не подтвердил, но и не опроверг это утверждение, сказал только, что поделится подробностями завтра.

Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд сказал ERR.ee, что Коробейник и Соояэр будут баллотироваться в парламент в списке центристов.

По данным rus.err.ee, Андрей Коробейник будет баллотироваться в Рийгикогу по списку Центристской партии в избирательном округе №1 (столичные районы Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кристийне).

Сам Коробейник во вторник сказал корреспонденту портала rus.err.ee, что до пресс-конференции раскрывать карты он не станет.