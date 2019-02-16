Началось голосование для граждан Эстонии за рубежом

Всего открыто 40 избирательных участков в 35 странах, передает rus.err.ee.

Проголосовать в зарубежном представительстве можно с 16 по 21 февраля в течение как минимум двух дней. Более подробную информацию о работе избирательных участков за рубежом можно на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.

Также граждане Эстонии из-за рубежа могут проголосовать по почте. 21 февраля начнется электронное голосование.

За рубежом постоянно проживает 77 881 гражданин Эстонии.