Между политикой и заслуженной пенсией: Сийм Каллас о КПСС, дочери и месте в правительстве

Героем второго эпизода ”Портрета политика” стал Сийм Каллас (70). У него было много государственных должностей: премьер-министр, дважды министр, Еврокомиссар, президент Банка Эстонии, председатель Партии реформ, старейшина волости Виймси. В его жизни было много вызовов, на данный момент самый актуальный — кандидат в Рийгикогу.
Мы побывали в его кабинете за 25 тысяч евро, посмотрели управу Виймси, проехались на ”Мерседесе”, посетили офис издательства, которое напечатало его книгу, а самое главное — встретились с семьей опытного политика
Просыпается Сийм Каллас около 6:30, завтракает всегда дома, делает зарядку и едет на работу к 8 часам. Встречу он назначил в своем ”скандальном” кабинете, который был отремонтирован за 25 000 евро. ”В прошлом кабинете было очень сложно работать”, — подчеркивает он. Также новому руководителю предоставили секретаря — Монику. Она, к слову, понимает и немного говорит по-русски.
Кабинет скромный, большой стол, маленькая переговорная. Наверное, старое помещение действительно не подходило для управления волостью Виймси, если это лучше, чем прошлое.
Мне, как жителю Пыхья-Таллинна, интересно, какие проблемы есть в элитном Виймси? По словам пока еще старейшины этой волости, первая проблема — строительство недвижимости, ведь многие хотят туда переехать. Вторая — коммунальное хозяйство, но ”люди довольны, так как это не Таллинн, тут снег убирают”. А самая важная — требуются новые школы и детские сады.
Бельгийские вафли
После прогулки по зданию управы, мы отправляемся в издательство, которое помогло Калласу выпустить его книгу об истории Европейского союза: ”Vabaduse ja kurjuse vahel” (Между свободой и злом). Про ЕС политик знает не понаслышке. С 2004 по 2014 год, после правления в Доме Стенбока, он жил в Брюсселе и работал Еврокомиссаром по администрированию, аудиту и борьбе с мошенничеством. В 2010 году начал заниматься транспортом.
Многие помнят, как в марте 2010 года в Исландии произошло извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль. И то, что Сийм сходу выговорил ”Эйяфьядлайёкюдль”, уже говорит о степени его вовлеченности в процессы по урегулированию проблемы. ”Это было в воскресенье (действительно, извержение началось в ночь с субботы на воскресенье — прим.ред.), сначала еше никто не понимал масштабы проблемы. Но потом стало ясно, что это, большая беда — 106 000 полетов было отменено”.
В издательство мы едем на ”Мерседесе”, играет джаз. Каллас вспомнил, что сдал на права в 1967 году, в 19 лет, а первый автомобиль был ”Москвич 402”, год выпуска — 1956. На вопрос, дорогой ли бензин, почетный председатель Партии реформ ответил: да, дорогой, примерно такой же, как в Бельгии.
По пути в Национальную библиотеку, мы проехали мимо конторы Центристской партии, в которой, как сказал бывший премьер-министр, у него ”есть друзья, но неважно, кто именно”. А увидя Русский театр уже был конкретней: ”Пойду на ”Зойкину квартиру” в конце марта. Очень нравится творчество Михаила Булгакова”.
Если продолжить тему России, то, как мне кажется, от Калласа крайне редко можно услышать антироссийские высказывания. Как заверил сам реформист, он не друг России. ”Но у меня нет стремления вызвать эмоции на национальной почве”, — утверждает бывший член КПСС с 1972 по 1990 год.
И именно после работы в Министерстве финансов ЭССР, он стал презирать коммунистическую систему. ”Все видели, что это не работает”. По его мнению, сейчас ни одну партию в Эстонии нельзя сравнить с коммунистической. ”Партия в тоталитарной системе, это не твоя позиция, а единственная возможность участвовать в политике. В той партии были все взгляды: И либералы, и националисты. Но никто не знал о твоих истинных убеждениях”, — продолжил когда-то народный депутат Верховного совета СССР, который в 90-х отправил партийный билет в райком партии.
Издатели сами оценили книгу как ”очень хорошая”. А автор заверил, что написал ее полностью сам, он ведь бывший журналист. ”Подобной книги нет даже на английском языке”, — добавил Сийм. Женщины, руководящие издательством, очень рады видеть ”такого человека” в гостях. Кстати, один экземпляр с автографом он подарил редакции RusDelfi.
К слову, бывший президент Банка Эстонии достаточно просто относится к подаркам и деньгам. На вопрос, как лучше копить деньги, ответил: богатство — это тратить деньги, а не копить их. ”Лучше спросите у кого-то другого. Я люблю тратить. Из последних больших трат — празднование юбилея и поездка летом во Францию”.
Руки помнят
После раздачи нескольких автографов, у кандидата по Ласнамяэ, Пирита и Кесклинн, состоялось небольшое совещание с помощниками. Известно, что глава управы Виймси примерно за месяц до выборов покинет свой отремонтированный кабинет и сосредоточится на предвыборной кампании, с целью попасть в парламент.
”Да, многие совмещают, — согласился с примером таллинских центристов, которые успевают и править районной управой, и вручать буклеты с ручками. — Даже премьер-министр Юри Ратас больше занимается выборами, чем управлением государством”.
”Если говорить про меня, то сложились многие факторы. Мы обсуждали этот вопрос в коалиции в Виймси и с другими однопартийцами. Решили, что мне будет лучше покинуть управу. А новый руководитель сможет уже до выборов занять мой пост”, — поделился планами он.
Преемник — Лайне Рандьярв — уже покинула Рийгикогу и, скорее всего, заступит на пост старейшины Виймси. Она баллотируется по округу Харьюмаа и Рапламаа.
Семейное дело
- Последний раз вы участвовали в выборах в 2003 году. Почему в 2019 решили повторить?
- Почему нет? Я чувствую, что мне есть что сказать. Если ты хочешь влиять на жизнь людей, то ты можешь сделать это в законодательном органе, в правительстве или в местном самоуправлении.
- Можно же было сидеть в своем шикарном доме, проводить время с семьей.
- Когда вам исполнится 70 лет, тогда задайте себе этот вопрос. Я еще не устал. Лучше действовать, быть активным. Я всю жизнь был активным, и не хочу останавливаться, если буду сидеть дома и ничего особенного не делать, то мне скоро станет скучно.
- Если ваша партия попадет в правительство, то какую должность вы бы хотели занять?
- Я хочу участвовать в политике, и должность члена Рийгикогу меня полностью удовлетворит.
- А пост министра?
- Если моя партия будет в правительстве, то там точно будет моя дочь — председатель Партии реформ Кая Каллас. Пусть лучше она будет в правительстве. Формально, в этом ничего такого нет, если в правительстве был бы и я, и моя дочь. Но как вы сами себе это представляете? Как строить эти отношения? Я не хочу быть или начальником, или подчиненным своей дочери.
- А как же сейчас, она председатель партии, в которой вы состоите.
- Нет. Это другое. Все-таки между нами есть дистанция.
- Часто что-то ей советуете?
- Если спрашивает, естественно. Она человек самостоятельный. Решения принимает сама.
- Вы готовили ее к политике?
- Нет. У нас всегда было желание, чтобы дети не были в политике. Это было чисто ее решением.
- Как часто вы видитесь в семейном кругу?
- Специальных традиций нет. В конце неделе обычно видимся, это больше зависит от детей, если у них есть время, то мы встречаемся.
Политика за столом
После обсуждения партийных вопросов, мы плавно, к 17:00, перемещаемся домой к Сийму Калласу в Виймси. Первое, что показывает реформист, это свой кабинет на втором этаже. Там очень много книг. И все — прочитанные. ”Здесь Эстония, Россия, экономика, мир”, — показывает рукой на полки выпускник Тартуского университета по специальности ”Финансы и кредит”.
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”Когда я работал в Москве, будучи членом верховного совета СССР, там в переходах продавали литературу, которую до этого не выпускали. Например, ”Ледокол” Суворова, о том, что якобы Сталин начал войну, а не Гитлер.
Я спросил у научного руководителя профессора Михаила Бронштейна, который воевал и дошел до Берлина. Он не согласился с этим. Конечно, это провокационная книга. Да, Сталин готовился к войне, но немцы начали первые”.
Еще Сийм особенно выделил: ”Мой отец — Лаврентий Берия” Серго Берии и ”Наши задачи” Ивана Ильина. Наверху лежала толстая книга Эдгара Сависаара, о его работе премьером в начале 90-х годов. Владелец огромной библиотеки говорит, что не прочитал ее до конца. ”Она не сходится с моими наблюдениями. Я же был тогда рядом”. В целом русских книг около 10% от всех остальных произведений.
Рядом стоит деревянный стол, на нем печатная машинка, черно-белые фотографии, визитки. Одна из них — бывшего реформиста, европарламентария Игоря Грязина. ”Были хорошими друзьями, — вспоминает он. — Его взгляды стали очень странными, особенно по поводу Европейского союза. Это не евроскептицизм, это что-то другое. Да, Евросоюз можно и нужно критиковать, это нормально, но становиться таким фанатичным противником Союза… Он мне писал такие вещи, у меня волосы дыбом становились, он как будто ничего не знал о ЕС вообще”.
Дизайн дома классический: темное дерево, натертый до блеска пол, картины. Например, на стене перед лестницей, висит карикатура — Сийм Каллас играет на саксофоне. По словам главного героя картины, он умел играть, но растерял навык после поступления в университет. Хотя были предпосылки начать играть заново.
”Когда был министром финансов, то друзья подарили саксофон, я начал немного играть снова. Предлагали организовать ансамбль, но я переехал в Бельгию и ничего не получилось”, — ностальгирует по несостоявшейся карьере музыканта уроженец Таллинна.
Мы не могли не обсудить быт в стенах этого дома. Жена Кристи, говорит, что муж чистит снег перед домом. ”Если прошу, то помогает убираться”. Сын пошел по стопам отца — работает в финансовой сфере. А внучка Маша, дочка сына, у которого бывшая жена — русская, любит с дедушкой играть в настольные игры. А говоря о том, чему хотела бы научиться у деда, сразу сказала: ”Хочу читать тоже много книжек”, — ответила она на чистом русском.
Пока фотограф делал портрет второго героя "Портрета политика", я спросил у хозяйки дома, стал ли ее муж приходить домой позднее. Она заверила, что он ”приходит как обычно”. Это около 5-6 вечера. Скажите это депутатам, готовящимся к рейду по квартирам.
Один из главных (в то же время банальных) вопросов, на который я хотел получить ответ — зачем, после столь яркой карьеры, идти на выборы, в которых не участвовал 16 лет? Можно же было продолжить работу в управе, спокойно руководить приятным районом.
После дня с Калласом стало понятно, для него выборы — не архиважное событие, не то, что определяет развитие карьеры. Это как для Криштиану Роналду игра в Лиге чемпионов. Да, серьезно, да, престижно, но полка давно завалена кубками, а стадионы уже все знакомы.
Ответ на вопрос, зачем не спать ночью 3-го марта, я получил — по-другому никак. Прививка навсегда.