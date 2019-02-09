Между политикой и заслуженной пенсией: Сийм Каллас о КПСС, дочери и месте в правительстве

После прогулки по зданию управы, мы отправляемся в издательство, которое помогло Калласу выпустить его книгу об истории Европейского союза: ”Vabaduse ja kurjuse vahel” (Между свободой и злом). Про ЕС политик знает не понаслышке. С 2004 по 2014 год, после правления в Доме Стенбока, он жил в Брюсселе и работал Еврокомиссаром по администрированию, аудиту и борьбе с мошенничеством. В 2010 году начал заниматься транспортом.

Многие помнят, как в марте 2010 года в Исландии произошло извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль. И то, что Сийм сходу выговорил ”Эйяфьядлайёкюдль”, уже говорит о степени его вовлеченности в процессы по урегулированию проблемы. ”Это было в воскресенье (действительно, извержение началось в ночь с субботы на воскресенье — прим.ред.), сначала еше никто не понимал масштабы проблемы. Но потом стало ясно, что это, большая беда — 106 000 полетов было отменено”.

В издательство мы едем на ”Мерседесе”, играет джаз. Каллас вспомнил, что сдал на права в 1967 году, в 19 лет, а первый автомобиль был ”Москвич 402”, год выпуска — 1956. На вопрос, дорогой ли бензин, почетный председатель Партии реформ ответил: да, дорогой, примерно такой же, как в Бельгии.

По пути в Национальную библиотеку, мы проехали мимо конторы Центристской партии, в которой, как сказал бывший премьер-министр, у него ”есть друзья, но неважно, кто именно”. А увидя Русский театр уже был конкретней: ”Пойду на ”Зойкину квартиру” в конце марта. Очень нравится творчество Михаила Булгакова”.

Если продолжить тему России, то, как мне кажется, от Калласа крайне редко можно услышать антироссийские высказывания. Как заверил сам реформист, он не друг России. ”Но у меня нет стремления вызвать эмоции на национальной почве”, — утверждает бывший член КПСС с 1972 по 1990 год.

И именно после работы в Министерстве финансов ЭССР, он стал презирать коммунистическую систему. ”Все видели, что это не работает”. По его мнению, сейчас ни одну партию в Эстонии нельзя сравнить с коммунистической. ”Партия в тоталитарной системе, это не твоя позиция, а единственная возможность участвовать в политике. В той партии были все взгляды: И либералы, и националисты. Но никто не знал о твоих истинных убеждениях”, — продолжил когда-то народный депутат Верховного совета СССР, который в 90-х отправил партийный билет в райком партии.

Издатели сами оценили книгу как ”очень хорошая”. А автор заверил, что написал ее полностью сам, он ведь бывший журналист. ”Подобной книги нет даже на английском языке”, — добавил Сийм. Женщины, руководящие издательством, очень рады видеть ”такого человека” в гостях. Кстати, один экземпляр с автографом он подарил редакции RusDelfi.

К слову, бывший президент Банка Эстонии достаточно просто относится к подаркам и деньгам. На вопрос, как лучше копить деньги, ответил: богатство — это тратить деньги, а не копить их. ”Лучше спросите у кого-то другого. Я люблю тратить. Из последних больших трат — празднование юбилея и поездка летом во Францию”.

Руки помнят

После раздачи нескольких автографов, у кандидата по Ласнамяэ, Пирита и Кесклинн, состоялось небольшое совещание с помощниками. Известно, что глава управы Виймси примерно за месяц до выборов покинет свой отремонтированный кабинет и сосредоточится на предвыборной кампании, с целью попасть в парламент.

”Да, многие совмещают, — согласился с примером таллинских центристов, которые успевают и править районной управой, и вручать буклеты с ручками. — Даже премьер-министр Юри Ратас больше занимается выборами, чем управлением государством”.

”Если говорить про меня, то сложились многие факторы. Мы обсуждали этот вопрос в коалиции в Виймси и с другими однопартийцами. Решили, что мне будет лучше покинуть управу. А новый руководитель сможет уже до выборов занять мой пост”, — поделился планами он.

Преемник — Лайне Рандьярв — уже покинула Рийгикогу и, скорее всего, заступит на пост старейшины Виймси. Она баллотируется по округу Харьюмаа и Рапламаа.

Presidendivalimised 2016. Teine ja kolmas voor Foto: Priit Simson

Семейное дело

- Последний раз вы участвовали в выборах в 2003 году. Почему в 2019 решили повторить?

- Почему нет? Я чувствую, что мне есть что сказать. Если ты хочешь влиять на жизнь людей, то ты можешь сделать это в законодательном органе, в правительстве или в местном самоуправлении.

- Можно же было сидеть в своем шикарном доме, проводить время с семьей.

- Когда вам исполнится 70 лет, тогда задайте себе этот вопрос. Я еще не устал. Лучше действовать, быть активным. Я всю жизнь был активным, и не хочу останавливаться, если буду сидеть дома и ничего особенного не делать, то мне скоро станет скучно.

- Если ваша партия попадет в правительство, то какую должность вы бы хотели занять?

- Я хочу участвовать в политике, и должность члена Рийгикогу меня полностью удовлетворит.

- А пост министра?