Кристина Каллас: "Ээсти 200" исключает возможность формирования правительства с EKRE

”Позиция ”Ээсти 200” в контексте интервью Delfi 13 января могла показаться нечеткой. Вопрос возможности сотрудничества касался не EKRE как партии. Нам понятны проблемы тех людей, которые сегодня поддерживают EKRE. Для них важно как экономическое развитие страны, так и неравные темпы развития страны в различных ее регионах", — пояснила председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас.
"Однако позиции EKRE и ”Ээсти 200” относительно стратегии решения этих проблем совершенно разные и исходят из наших ценностей и мировоззрения.
”Ээсти 200” видит Эстонию открытым государством, активно сотрудничающим на международном уровне с другими странами. EKRE же ставит под вопрос продолжение такой политики. К тому же, мы никак не можем согласиться с ограничением личных свобод и нападками на судебную систему.
Поэтому, чтобы не было неясности в данном вопросе и чтобы быть честными по отношению к своим избирателям, еще раз повторю: поскольку ценности „Ээсти 200” и мировоззрение EKRE несовместимы, то ”Ээсти 200” не видит себя в одном правительстве с EKRE”, — заявила Каллас.