Кристина Каллас: "Ээсти 200" исключает возможность формирования правительства с EKRE

"Однако позиции EKRE и ”Ээсти 200” относительно стратегии решения этих проблем совершенно разные и исходят из наших ценностей и мировоззрения.

”Ээсти 200” видит Эстонию открытым государством, активно сотрудничающим на международном уровне с другими странами. EKRE же ставит под вопрос продолжение такой политики. К тому же, мы никак не можем согласиться с ограничением личных свобод и нападками на судебную систему.

Поэтому, чтобы не было неясности в данном вопросе и чтобы быть честными по отношению к своим избирателям, еще раз повторю: поскольку ценности „Ээсти 200” и мировоззрение EKRE несовместимы, то ”Ээсти 200” не видит себя в одном правительстве с EKRE”, — заявила Каллас.