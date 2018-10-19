Коробейник: Партии реформ удобнее всего быть партнером в правительстве Ратаса

Недавно покинувший Партию реформ Андрей Коробейник сказал, что Каллас на самом деле может не хотеть должности премьер-министра. "Я считаю, что внутренне она не очень к этому готова. Она видит, что минусов больше, чем плюсов", — сказал Коробейник.

Он посчитал, что как Каллас, так и сегодняшней Партии реформ на самом деле лучше всего подходит быть партнером в правительстве Юри Ратаса. Если в правительстве два партнера, они относительно равны, но тогда не нужно брать ответственность.