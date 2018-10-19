19.10.2018, 18:12

Коробейник: Партии реформ удобнее всего быть партнером в правительстве Ратаса

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rus.delfi.ee
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Andrei Korobeinik ja Kaja Kallas riigikogus
Andrei Korobeinik ja Kaja Kallas riigikogusFoto: Ilmar Saabas

Бывший реформист Андрей Коробейник сказал, что падение рейтинга Каи Каллас как кандидата в премьер-министры показывает, что Каллас не такой же убедительный кандидат, как Юри Ратас. Он также посчитал, что падение рейтинга Каллас отражает сомнение избирателей в том, хочет ли Каллас в премьер-министры.

Недавно покинувший Партию реформ Андрей Коробейник сказал, что Каллас на самом деле может не хотеть должности премьер-министра. "Я считаю, что внутренне она не очень к этому готова. Она видит, что минусов больше, чем плюсов", — сказал Коробейник.

Он посчитал, что как Каллас, так и сегодняшней Партии реформ на самом деле лучше всего подходит быть партнером в правительстве Юри Ратаса. Если в правительстве два партнера, они относительно равны, но тогда не нужно брать ответственность.

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