Коробейник: Партии реформ удобнее всего быть партнером в правительстве Ратаса

Бывший реформист Андрей Коробейник сказал, что падение рейтинга Каи Каллас как кандидата в премьер-министры показывает, что Каллас не такой же убедительный кандидат, как Юри Ратас. Он также посчитал, что падение рейтинга Каллас отражает сомнение избирателей в том, хочет ли Каллас в премьер-министры.
Недавно покинувший Партию реформ Андрей Коробейник сказал, что Каллас на самом деле может не хотеть должности премьер-министра. "Я считаю, что внутренне она не очень к этому готова. Она видит, что минусов больше, чем плюсов", — сказал Коробейник.
Он посчитал, что как Каллас, так и сегодняшней Партии реформ на самом деле лучше всего подходит быть партнером в правительстве Юри Ратаса. Если в правительстве два партнера, они относительно равны, но тогда не нужно брать ответственность.