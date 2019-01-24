24.01.2019, 16:25

Хитрость не сработала: обещающая понизить акцизы реклама Партии реформ в Валка противоречит местному закону и должна быть снята

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rus.delfi.ee
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Maido Ruusmanni valimisplakatid Valkas
Maido Ruusmanni valimisplakatid ValkasFoto: Argo Ingver

Кандидат от Партии реформ и по совместительству старейшина волости Тырва Майдо Руусманн решил обойти начавшийся в среду запрет на наружную политическую рекламу и установил плакаты со своей фотографией и призывом голосовать за него на границе — в латвийском городе Валка. Однако хитрость не удалась и теперь рекламу придется убрать.

"Понизим акцизы и перестанем играть с налогами!" — гласит реклама Руусманна в Валка, которая явно нацелена на эстоноземельцев, приехавших в Латвию за дешевым алкоголем.

Естественно, эстонский запрет на наружную политическую рекламу таким образом можно обойти, но реформист не учел местные латвийские законы. Так как реклама на эстонском языке, то она противоречит Закону о языке, действующему в Латвии.

По словам представителя Центра государственного языка Латвии, реклама только на эстонском, естественно запрещена, и вызывает удивление тот факт, что Руусманн получил разрешение от города на установку подобной рекламы.

При определенных условиях можно разместить рекламу на двух языках, но тогда латышский текст обязательно должен быть больше эстонского.

Сам Руусманн говорит, что ему не поступала информация, что что-то было сделано не так, и у него есть законные основания для установки рекламы. По его словам, местное самоуправление видело пример рекламы и выдало ему разрешение.

Он считает, что с языковой инспекцией должно общаться местное самоуправление, и потом связаться с ним, если что-то пойдет не так. Тогда он уже начнет заниматься проблемой.

"Если надо, можем сделать на двух языках", — подчеркивает он.

Центр государственного языка сообщил, что основания для инициирования производства о проступке имеются, но это пока сделано не было — штраф угрожает нарушителям лишь тогда, когда они отказываются от сотрудничества.

По словам представителя центра, они связались с Руусманном, который объяснил им, что не знал о том, что нарушил закон. Однако незнание закона не освобождает от ответсвенности. Все же часть вины за происшествие принадлежит местному самоуправлению, отмечает представитель центра.

Город Валка же оправдывается, что они проверили законность содержания рекламы и места ее размещения, а на текст не обратили внимания, подразумевая, что он и так будет в соответсвии с латвийскими законами.

Теперь же город отправил Руусманну письмо с требованием либо поменять либо убрать три рекламы, нарушающие закон.

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