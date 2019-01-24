Хитрость не сработала: обещающая понизить акцизы реклама Партии реформ в Валка противоречит местному закону и должна быть снята

"Понизим акцизы и перестанем играть с налогами!" — гласит реклама Руусманна в Валка, которая явно нацелена на эстоноземельцев, приехавших в Латвию за дешевым алкоголем.

Естественно, эстонский запрет на наружную политическую рекламу таким образом можно обойти, но реформист не учел местные латвийские законы. Так как реклама на эстонском языке, то она противоречит Закону о языке, действующему в Латвии.

По словам представителя Центра государственного языка Латвии, реклама только на эстонском, естественно запрещена, и вызывает удивление тот факт, что Руусманн получил разрешение от города на установку подобной рекламы.

При определенных условиях можно разместить рекламу на двух языках, но тогда латышский текст обязательно должен быть больше эстонского.

Сам Руусманн говорит, что ему не поступала информация, что что-то было сделано не так, и у него есть законные основания для установки рекламы. По его словам, местное самоуправление видело пример рекламы и выдало ему разрешение.

Он считает, что с языковой инспекцией должно общаться местное самоуправление, и потом связаться с ним, если что-то пойдет не так. Тогда он уже начнет заниматься проблемой.

"Если надо, можем сделать на двух языках", — подчеркивает он.