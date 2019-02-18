18.02.2019, 11:27

ФОТО, ВИДЕО и ГРАФИК | Минфин представил анализ предвыборных программ партий: самые дорогие обещания у EKRE

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rus.delfi.ee
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Сегодня на открытом заседании представители Министерства финансов ознакомили специальную комиссию по контролю государственного бюджета с обзором анализа предвыборных программ партий за 2019 год.

Согласно обнародованным данным, более всего финансовых вливаний требуют предвыборные обещания EKRE. Например, воплощение их обещания о снижении налога с оборота до 15 процентов, обошлось бы в 570 млн евро, а обещание об увеличении пенсии в два раза — в 594 млн евро. Смотрите график!

Как пишет rus.err.ee, по расчетам Минфина, реализация обещаний EKRE обойдется в общей сложности в 2,76 млрд евро. Далее следует Социал-демократическая партия (2,53 млрд), Центристская партия (1,51 млрд), "Эстония 200" (1,48 млрд), "Зеленые Эстонии" (1,46 млрд) и Партия реформ (1,4 млрд).

Стоимость обещаний Свободной партии составляет 0,89 млрд евро, Isamaa — 0,71 млрд, а партии "Богатство жизни" — 0,17 млрд евро.

Ведущий аналитик отдела фискальной политики Ристо Каана сказал Delfi, что оценивать предвыборные обещания нелегко. Всего было обработано более 3000 обещаний.

По словам председателя комиссии Айвара Сыэрда, на прошлой неделе был опубликован зимний экономический прогноз ЕС. Сыэрд отметил, что в конце прошлого года Европейская комиссия дала оценку бюджетным планам государств-членов на 2019 год, чтобы проверить соблюдение бюджетных правил ЕС. ”Эстония должна обеспечить сохранение номинальной ставки роста государственных расходов на уровне не более 4,9 %. В этом году государственный бюджет Эстонии уже превышает это ограничение”, — сказал Сыэрд.

”По прогнозу ЕС, к 2020 году экономический рост Эстонии снизится до уровня 2,4 % ВВП. В то же время, по данным Министерства финансов, рост ВВП в следующем году составит порядка 3 %, — отметил Сыэрд. — Согласно оценке Европейской комиссии, в этом году структурный дефицит государственного бюджета Эстонии составляет 0,7 % ВВП. К следующему году он достигнет 0,9 %. В данной ситуации увеличение постоянных расходов и принятие новых бюджетных обязательств приведут к нарушению бюджетных правил ЕС”, — сказал председатель комиссии.

”Партии выступили с предвыборными обещаниями, которые повлекут за собой рост постоянных расходов в государственном бюджете, — отметил Сыэрд. — Мы хотим, чтобы Министерство финансов дало на заседании специальной комиссии объективную оценку возможностей увеличения расходов государственного сектора и принятия новых бюджетных обязательств с учетом нынешнего финансового положения государства. По всей вероятности, возможности государственного бюджета в части увеличения постоянных расходов — более скромные, чем партии себе это представляют”.

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