ФОТО, ВИДЕО и ГРАФИК | Минфин представил анализ предвыборных программ партий: самые дорогие обещания у EKRE

По словам председателя комиссии Айвара Сыэрда, на прошлой неделе был опубликован зимний экономический прогноз ЕС. Сыэрд отметил, что в конце прошлого года Европейская комиссия дала оценку бюджетным планам государств-членов на 2019 год, чтобы проверить соблюдение бюджетных правил ЕС. ”Эстония должна обеспечить сохранение номинальной ставки роста государственных расходов на уровне не более 4,9 %. В этом году государственный бюджет Эстонии уже превышает это ограничение”, — сказал Сыэрд.



”По прогнозу ЕС, к 2020 году экономический рост Эстонии снизится до уровня 2,4 % ВВП. В то же время, по данным Министерства финансов, рост ВВП в следующем году составит порядка 3 %, — отметил Сыэрд. — Согласно оценке Европейской комиссии, в этом году структурный дефицит государственного бюджета Эстонии составляет 0,7 % ВВП. К следующему году он достигнет 0,9 %. В данной ситуации увеличение постоянных расходов и принятие новых бюджетных обязательств приведут к нарушению бюджетных правил ЕС”, — сказал председатель комиссии.

”Партии выступили с предвыборными обещаниями, которые повлекут за собой рост постоянных расходов в государственном бюджете, — отметил Сыэрд. — Мы хотим, чтобы Министерство финансов дало на заседании специальной комиссии объективную оценку возможностей увеличения расходов государственного сектора и принятия новых бюджетных обязательств с учетом нынешнего финансового положения государства. По всей вероятности, возможности государственного бюджета в части увеличения постоянных расходов — более скромные, чем партии себе это представляют”.