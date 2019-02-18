ФОТО, ВИДЕО и ГРАФИК | Минфин представил анализ предвыборных программ партий: самые дорогие обещания у EKRE

Согласно обнародованным данным, более всего финансовых вливаний требуют предвыборные обещания EKRE. Например, воплощение их обещания о снижении налога с оборота до 15 процентов, обошлось бы в 570 млн евро, а обещание об увеличении пенсии в два раза — в 594 млн евро. Смотрите график!
Как пишет rus.err.ee, по расчетам Минфина, реализация обещаний EKRE обойдется в общей сложности в 2,76 млрд евро. Далее следует Социал-демократическая партия (2,53 млрд), Центристская партия (1,51 млрд), "Эстония 200" (1,48 млрд), "Зеленые Эстонии" (1,46 млрд) и Партия реформ (1,4 млрд).
Стоимость обещаний Свободной партии составляет 0,89 млрд евро, Isamaa — 0,71 млрд, а партии "Богатство жизни" — 0,17 млрд евро.
Ведущий аналитик отдела фискальной политики Ристо Каана сказал Delfi, что оценивать предвыборные обещания нелегко. Всего было обработано более 3000 обещаний.