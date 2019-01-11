ФОТО | Экономическая программа "Ээсти 200": дадим разрешения на работу в Эстонии всем желающим работать на законных основаниях

По оценке ”Ээсти 200”, чтобы осуществить задуманное — превратить Эстонию в государство штаб-квартир, нужно проводить агрессивную внешнеэкономическую политику, направленную на поддержку наших успешных предприятий, способных расти на международных рынках. Однако при этом штаб-квартиры компаний, как и высокооплачиваемые рабочие места, должны оставаться в Эстонии.

На пути к тому, чтобы Эстония стала государством штаб-квартир, есть шесть серьезных препятствий: цена и доступность капитала, доступность рабочей силы, недофинансирование образования и науки, внутри- и внешнегосударственные отношения, недостаточное обогащение природных ресурсов и недостатки в бизнес-среде.

”Для скачка в экономическом росте Эстонии необходим дополнительный капитал. Наша цель — вернуть деньги наших пенсионных фондов в Эстонию. Как минимум половину этих средств нужно инвестировать в эстонские предприятия. Это принесло бы экономике страны в течение последующих пяти лет четыре дополнительных миллиарда евро. Принимая во внимание ситуацию, когда нас радует каждый миллион евро иностранных инвестиций, четыре миллиарда — сумма очень существенная”, — сказал член правления ”Ээсти 200” Прийт Аламяэ.

Дополнительные средства — это возможность для эстонских предприятий расширяться и выходить на зарубежные рынки. Успешное развитие крупных предприятий будет способствовать и росту среднего и малого бизнеса.