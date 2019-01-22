ФОТО: "Да будет свет". Почему центрист, соцдем и член Isamaa оказались на одном избирательном плакате

На плакате написано "Да будет свет" (”Saagu valgus”), а за политиками протянуты волоконно-оптические кабели. Почему же политики из разных партий оказались на одном плакате?

Сависаар, Метсоя и Талве годами занимались тем, чтобы провести быстрый интернет из больших городов по всей Эстонии, как раз с помощью волоконно-оптических кабелей.

Танел Талве объяснил Delfi, что трое депутатов занимались этим вопросом в Рийгикогу и добились результатов объяснил, а целью рекламы было показать, что они могут делать дела и на междупартийном уровне, как это и должно делаться.