22.01.2019, 09:01

ФОТО: "Да будет свет". Почему центрист, соцдем и член Isamaa оказались на одном избирательном плакате

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rus.delfi.ee
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Plakat Laagna teel 21.01.2019 Foto: Andres Putting

Внимание жителей Таллинна привлекла предвыборная реклама на Лаагна теэ, на которой изображены член фракции Isamaa Андрес Метсоя, член Центристской фракции Эрки Сависаар и член Социал-демократической фракции Танел Талве.

На плакате написано "Да будет свет" (”Saagu valgus”), а за политиками протянуты волоконно-оптические кабели. Почему же политики из разных партий оказались на одном плакате?

Сависаар, Метсоя и Талве годами занимались тем, чтобы провести быстрый интернет из больших городов по всей Эстонии, как раз с помощью волоконно-оптических кабелей.

Танел Талве объяснил Delfi, что трое депутатов занимались этим вопросом в Рийгикогу и добились результатов объяснил, а целью рекламы было показать, что они могут делать дела и на междупартийном уровне, как это и должно делаться.

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