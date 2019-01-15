15.01.2019, 15:15

ФОТО: Центристы отнесли в избирательную комиссию свой список

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Keskerakond andis Vabariigi Valimiskomisjonile üle valimisnimekirja
Keskerakond andis Vabariigi Valimiskomisjonile üle valimisnimekirjaFoto: Andres Putting

Сегодня днем Центристская партия отнесла свой избирательный список в Республиканскую избирательную комиссию. Завтра заканчивается срок подачи избирательных списков для всех партий.

Центристы не приехали на автобусе по примеру реформистов, но зато были одеты в цвета партии и многие были в зеленых куртках.

Вице-председатели Центристской партии Кадри Симсон, Майлис Репс, Яанус Карилайд и Михаил Кылварт, а также генеральный секретарь партии Михаил Корб встретились сегодня в 12:25 перед Рийгикогу, чтобы передать Республиканской избирательной комиссии избирательный список партии премьер-министра.

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