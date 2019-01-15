ФОТО: Центристы отнесли в избирательную комиссию свой список

Центристы не приехали на автобусе по примеру реформистов, но зато были одеты в цвета партии и многие были в зеленых куртках.

Вице-председатели Центристской партии Кадри Симсон, Майлис Репс, Яанус Карилайд и Михаил Кылварт, а также генеральный секретарь партии Михаил Корб встретились сегодня в 12:25 перед Рийгикогу, чтобы передать Республиканской избирательной комиссии избирательный список партии премьер-министра.