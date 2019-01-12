ФОТО: Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки(43)
Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список.
Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список.
На сегодняшней предвыборной конференции Центристская партия огласила свои списки кандидатов в депутаты Рийгикогу по избирательным округам и общий список. Первым номером в нем идет председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, замыкает список мэр Таллинна Таави Аас.
Как отметил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, речь идет о сильном списке, в который вошли признанные политики, предприниматели, мэры городов и председатели волостных и городских собраний, спортсмены высшего класса, журналисты, врачи и представители многих других сфер деятельности.
”В списке Центристской партии баллотируются как молодые люди, так и пожилые, как опытные политики, так и новички, но у нас одна общая цель — строительство справедливого государства для всех, — подчеркнул Корб. — На этот раз выборы начались очень заблаговременно, и подготовка к ним проходит весьма вдохновенно, кандидаты-центристы проявляют большую активность в разъяснении своих позиций. Партия сегодня утвердила очень содержательную предвыборную платформу, которую мы сможем осуществить, если избиратели проголосуют за одного из 125 наших кандидатов”.
В списке Центристской партии баллотируются 35 женщин и 90 мужчин, 107 кандидатов имеют высшее образование. С руководством местными самоуправлениями связаны 78 кандидатов. Самый молодой претендент на депутатский мандат имеет возраст 26 лет, старейший достиг 80-летнего возраста. Выборы в Рийгикогу состоятся 3 марта нынешнего года.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ РИЙГИКОГУ ОТ ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ НА ВЫБОРАХ РИЙГИКОГУ XIV СОЗЫВА
1 Юри Ратас
2 Кадри Симсон
3 Михаил Кылварт
4 Майлис Репс
5 Яанус Карилайд
6 Яна Тоом
7 Керсти Сарапуу
8 Энн Ээсмаа
9 Михаил Корб
10 Танель Кийк
11 Тоомас Витсут
12 Яан Мянник
13 Калев Калло
14 Аннели Отть
15 Эрки Сависаар
16 Ааду Муст
17 Михаил Стальнухин
18 Наталья Маллеус
19 Маарика Туус-Лаул
20 Андрей Коробейник
21 Имре Соояэр
22 Тийт Терик
23 Яан Тоотс
24 Валерий Корб
25 Калле Кландорф
26 Марко Шорин
27 Эстер Карузе
28 Виктор Трасберг
29 Тармо Тамм
30 Сирет Котка-Репински
31 Яак Ааб
32 Янек Мягги
33 Раймонд Кальюлайд
34 Кристийна Хейнметс-Айгро
35 Кайдо Хёэвельсон
36 Ааре Олго
37 Ээви Паасмяэ
38 Тоомас Вяйнасте
39 Виктор Васильев
40 Дмитрий Дмитриев
41 Мярт Сультс
42 Керстин-Оудекки Лооне
43 Хеймар Ленк
44 Хельмут Халлемаа
45 Владимир Вельман
46 Игорь Кравченко
47 Эха Вырк
48 Михкель Ундрест
49 Айвар Рийсалу
50 Андра Вейдеманн
51 Ханс Лийбек
52 Хиллар Тальвик
53 Хелле Калда
54 Андрей Новиков
55 Мария Юферева-Скуратовски
56 Марек Юргенсон
57 Вадим Белобровцев
58 Владимир Шокман
59 Марина Рийсалу
60 Пеэтер Рахнел
61 Антти Лейгри
62 Тынис Мёльдер
63 Тармо Таммисте
64 Керсти Мянник
65 Айвар Ару
66 Лаури Лаатс
67 Трийн Варек
68 Антс Лопсик
69 Яаника Узин
70 Мерике Мартинсон
71 Владимир Свет
72 Грете Шиллис
73 Карл Ымблус
74 Яанус Калев
75 Юллар Неэмранд
76 Максим Бученков
77 Мартин Репински
78 Ардо Ааза
79 Андрес Вяэн
80 Юри Выйгемаст
81 Андре Лайне
82 Моника Ранд
83 Криста Нымм
84 Эдуард Томан
85 Олег Чубаров
86 Майре Кяэрид
87 Елена Федорова
88 Райво Матсина
89 Пеэтер Лаазик
90 Ирина Эмбрих
91 Елена Фрунзе
92 Яанус Райдал
93 Юлле Юхт
94 Юло Тулик
95 Максим Волков
96 Айвар Рооп
97 Реа Раус
98 Аадо Охерд
99 Андрес Аннаст
100 Яан Ыунапуу
101 Ирина Панова
102 Юри Саар
103 Тармо Томсон
104 Илья Бань
105 Николай Пыдрамяги
106 Макс Каур
107 Яанус Рийбе
108 Владимир Архипов
109 Геттер Клаас
110 Микк Пиккметс
111 Индрек Ууэмаа
112 Мадис Лепайыэ
113 Эрки Таммлехт
114 Пеэп Пыдер
115 Вийве Розенберг
116 Сергей Пчёлкин
117 Юри Эннет
118 Хейди Тамме
119 Эве Эаст
120 Пеэтер Мардна
121 Ханс Круузамяги
122 Йозеф Кац
123 Юри Куускемаа
124 Аво Кеэл
125 Таави Аас
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