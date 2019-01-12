ФОТО: Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки

На сегодняшней предвыборной конференции Центристская партия огласила свои списки кандидатов в депутаты Рийгикогу по избирательным округам и общий список. Первым номером в нем идет председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, замыкает список мэр Таллинна Таави Аас.

Как отметил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, речь идет о сильном списке, в который вошли признанные политики, предприниматели, мэры городов и председатели волостных и городских собраний, спортсмены высшего класса, журналисты, врачи и представители многих других сфер деятельности.

”В списке Центристской партии баллотируются как молодые люди, так и пожилые, как опытные политики, так и новички, но у нас одна общая цель — строительство справедливого государства для всех, — подчеркнул Корб. — На этот раз выборы начались очень заблаговременно, и подготовка к ним проходит весьма вдохновенно, кандидаты-центристы проявляют большую активность в разъяснении своих позиций. Партия сегодня утвердила очень содержательную предвыборную платформу, которую мы сможем осуществить, если избиратели проголосуют за одного из 125 наших кандидатов”.