12.01.2019, 12:45

ФОТО: Центристская партия представила свою предвыборную программу и избирательные списки

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna valimiskonverents
Keskerakonna valimiskonverentsFoto: Priit Simson

Центристская партия сегодня провела предвыборную конференцию. На конференции утвердили предвыборную программу, списки по округам и общий список.

На сегодняшней предвыборной конференции Центристская партия огласила свои списки кандидатов в депутаты Рийгикогу по избирательным округам и общий список. Первым номером в нем идет председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, замыкает список мэр Таллинна Таави Аас.

Как отметил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, речь идет о сильном списке, в который вошли признанные политики, предприниматели, мэры городов и председатели волостных и городских собраний, спортсмены высшего класса, журналисты, врачи и представители многих других сфер деятельности.

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”В списке Центристской партии баллотируются как молодые люди, так и пожилые, как опытные политики, так и новички, но у нас одна общая цель — строительство справедливого государства для всех, — подчеркнул Корб. — На этот раз выборы начались очень заблаговременно, и подготовка к ним проходит весьма вдохновенно, кандидаты-центристы проявляют большую активность в разъяснении своих позиций. Партия сегодня утвердила очень содержательную предвыборную платформу, которую мы сможем осуществить, если избиратели проголосуют за одного из 125 наших кандидатов”.

В списке Центристской партии баллотируются 35 женщин и 90 мужчин, 107 кандидатов имеют высшее образование. С руководством местными самоуправлениями связаны 78 кандидатов. Самый молодой претендент на депутатский мандат имеет возраст 26 лет, старейший достиг 80-летнего возраста. Выборы в Рийгикогу состоятся 3 марта нынешнего года.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ РИЙГИКОГУ ОТ ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ НА ВЫБОРАХ РИЙГИКОГУ XIV СОЗЫВА

1 Юри Ратас

2 Кадри Симсон

3 Михаил Кылварт

4 Майлис Репс

5 Яанус Карилайд

6 Яна Тоом

7 Керсти Сарапуу

8 Энн Ээсмаа

9 Михаил Корб

10 Танель Кийк

11 Тоомас Витсут

12 Яан Мянник

13 Калев Калло

14 Аннели Отть

15 Эрки Сависаар

16 Ааду Муст

17 Михаил Стальнухин

18 Наталья Маллеус

19 Маарика Туус-Лаул

20 Андрей Коробейник

21 Имре Соояэр

22 Тийт Терик

23 Яан Тоотс

24 Валерий Корб

25 Калле Кландорф

26 Марко Шорин

27 Эстер Карузе

28 Виктор Трасберг

29 Тармо Тамм

30 Сирет Котка-Репински

31 Яак Ааб

32 Янек Мягги

33 Раймонд Кальюлайд

34 Кристийна Хейнметс-Айгро

35 Кайдо Хёэвельсон

36 Ааре Олго

37 Ээви Паасмяэ

38 Тоомас Вяйнасте

39 Виктор Васильев

40 Дмитрий Дмитриев

41 Мярт Сультс

42 Керстин-Оудекки Лооне

43 Хеймар Ленк

44 Хельмут Халлемаа

45 Владимир Вельман

46 Игорь Кравченко

47 Эха Вырк

48 Михкель Ундрест

49 Айвар Рийсалу

50 Андра Вейдеманн

51 Ханс Лийбек

52 Хиллар Тальвик

53 Хелле Калда

54 Андрей Новиков

55 Мария Юферева-Скуратовски

56 Марек Юргенсон

57 Вадим Белобровцев

58 Владимир Шокман

59 Марина Рийсалу

60 Пеэтер Рахнел

61 Антти Лейгри

62 Тынис Мёльдер

63 Тармо Таммисте

64 Керсти Мянник

65 Айвар Ару

66 Лаури Лаатс

67 Трийн Варек

68 Антс Лопсик

69 Яаника Узин

70 Мерике Мартинсон

71 Владимир Свет

72 Грете Шиллис

73 Карл Ымблус

74 Яанус Калев

75 Юллар Неэмранд

76 Максим Бученков

77 Мартин Репински

ТОП

78 Ардо Ааза

79 Андрес Вяэн

80 Юри Выйгемаст

81 Андре Лайне

82 Моника Ранд

83 Криста Нымм

84 Эдуард Томан

85 Олег Чубаров

86 Майре Кяэрид

87 Елена Федорова

88 Райво Матсина

89 Пеэтер Лаазик

90 Ирина Эмбрих

91 Елена Фрунзе

92 Яанус Райдал

93 Юлле Юхт

94 Юло Тулик

95 Максим Волков

96 Айвар Рооп

97 Реа Раус

98 Аадо Охерд

99 Андрес Аннаст

100 Яан Ыунапуу

101 Ирина Панова

102 Юри Саар

103 Тармо Томсон

104 Илья Бань

105 Николай Пыдрамяги

106 Макс Каур

107 Яанус Рийбе

108 Владимир Архипов

109 Геттер Клаас

110 Микк Пиккметс

111 Индрек Ууэмаа

112 Мадис Лепайыэ

113 Эрки Таммлехт

114 Пеэп Пыдер

115 Вийве Розенберг

116 Сергей Пчёлкин

117 Юри Эннет

118 Хейди Тамме

119 Эве Эаст

120 Пеэтер Мардна

121 Ханс Круузамяги

122 Йозеф Кац

123 Юри Куускемаа

124 Аво Кеэл

125 Таави Аас

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