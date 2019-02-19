ДЕБАТЫ НА DELFI | Каллас VS Ратас VS Хельме. Лидеры партий обсуждают женские зарплаты, вакцинацию, алкоголь и э-государство

У Хельме же свое видение проблемы: "Там, где равноправие, нет свободы". Он считает, что люди вправе сами выбирать рабочее место, а значит место с более низкой зарплатой является личным выбором каждого. Хельме отметил, что статистику портят русскоязычные женщины, которые из-за плохого знания языка работают на низкооплачиваемых должностях.
Во время дебатов также затронули тему алкогольных акцизов, и Хельме с Каллас не упустили шанса пожурить за них Ратаса. Премьер-министр же в ответ объяснил, что понижение акцизов так просто моментально не принесет в бюджет деньги.
Он отметил, что в прошлом году число совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений выросло на целых 7,5%. Каллас же возразила, что это не связано с акцизами, и их понижение не вызовет увеличение числа подобных преступлений.
Зато тема вакцинации детей вызвала у участников дебатов единогласное решение. Как оказалось, ни один из лидеров партий не поддерживает теории заговора, связанные с вакцинацией.
Что же лидеры партий думают о укорочении рабочей недели до 4 рабочих дней? Кая Каллас отметила, что все зависит от места работы. Март Хельме считает, что сейчас в Эстонии еще рано вводить такую модель работы. Юри Ратас также против таких радикальных изменений и считает их неактуальными.
Смотрите видео, чтобы узнать также, что думают Ратаса, Каллас и Хельме о ценах билетов на Певческий праздник, запрете на печное отопление в городах и памятнике Константину Пятсу на Тоомпеа.