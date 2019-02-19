ДЕБАТЫ НА DELFI | Каллас VS Ратас VS Хельме. Лидеры партий обсуждают женские зарплаты, вакцинацию, алкоголь и э-государство

Март Хедьме активно защищает избирательную программу EKRE, которая фактически хочет создать в государственном бюджете дыру в два миллиарда евро. По его словам, расчеты Минфина нельзя принимать всерьез. Один миллиард консерваторы хотят получить, сократив число чиновников и бюрократии. Юри Ратас возразил, что с помощью этого миллион никак не набрать.

Однако и Центристская партия в своей программе не приводит источники дохода для госбюджета. Ратас называет ими сокращению бюрократии, дигитализацию и анализ бюджета, который уже не делался 10 лет. В ответ Кая Каллас отмечает, что Ратас не смог этого сделать уже в трех бюджетах, которые составлял.

Политики обсудили также гендерный разрыв в зарплате. Каллас считает, что он связан с системой родительской зарплаты: женщины долго остаются дома, а при выходе на работу их зарплата остается на старом уровне, что и приводит к гендерному разрыву. Она считает, что уменьшить его можно, если способствовать тому, чтобы отцы и матери одинаково занимались детьми.

Ратас согласился с председателем Партии реформ, но добавил, что одним возможным решением могло бы быть то, если бы размер зарплат сделали открытой и общедоступной информацией.