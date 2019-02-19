19.02.2019, 18:10

ДЕБАТЫ НА DELFI | Каллас VS Ратас VS Хельме. Лидеры партий обсуждают женские зарплаты, вакцинацию, алкоголь и э-государство

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rus.delfi.ee
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Лидеры трех самых популярных эстонских партий собрались, чтобы поговорить о насущном и актуальном. Кая Каллас, Юри Ратас и Март Хельме также впервые прокомментировали проведенный Министерством финансов анализ их избирательных программ.

Март Хедьме активно защищает избирательную программу EKRE, которая фактически хочет создать в государственном бюджете дыру в два миллиарда евро. По его словам, расчеты Минфина нельзя принимать всерьез. Один миллиард консерваторы хотят получить, сократив число чиновников и бюрократии. Юри Ратас возразил, что с помощью этого миллион никак не набрать.

Однако и Центристская партия в своей программе не приводит источники дохода для госбюджета. Ратас называет ими сокращению бюрократии, дигитализацию и анализ бюджета, который уже не делался 10 лет. В ответ Кая Каллас отмечает, что Ратас не смог этого сделать уже в трех бюджетах, которые составлял.

Политики обсудили также гендерный разрыв в зарплате. Каллас считает, что он связан с системой родительской зарплаты: женщины долго остаются дома, а при выходе на работу их зарплата остается на старом уровне, что и приводит к гендерному разрыву. Она считает, что уменьшить его можно, если способствовать тому, чтобы отцы и матери одинаково занимались детьми.

Ратас согласился с председателем Партии реформ, но добавил, что одним возможным решением могло бы быть то, если бы размер зарплат сделали открытой и общедоступной информацией.

У Хельме же свое видение проблемы: "Там, где равноправие, нет свободы". Он считает, что люди вправе сами выбирать рабочее место, а значит место с более низкой зарплатой является личным выбором каждого. Хельме отметил, что статистику портят русскоязычные женщины, которые из-за плохого знания языка работают на низкооплачиваемых должностях.

Во время дебатов также затронули тему алкогольных акцизов, и Хельме с Каллас не упустили шанса пожурить за них Ратаса. Премьер-министр же в ответ объяснил, что понижение акцизов так просто моментально не принесет в бюджет деньги.

Он отметил, что в прошлом году число совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений выросло на целых 7,5%. Каллас же возразила, что это не связано с акцизами, и их понижение не вызовет увеличение числа подобных преступлений.

Зато тема вакцинации детей вызвала у участников дебатов единогласное решение. Как оказалось, ни один из лидеров партий не поддерживает теории заговора, связанные с вакцинацией.

Что же лидеры партий думают о укорочении рабочей недели до 4 рабочих дней? Кая Каллас отметила, что все зависит от места работы. Март Хельме считает, что сейчас в Эстонии еще рано вводить такую модель работы. Юри Ратас также против таких радикальных изменений и считает их неактуальными.

Смотрите видео, чтобы узнать также, что думают Ратаса, Каллас и Хельме о ценах билетов на Певческий праздник, запрете на печное отопление в городах и памятнике Константину Пятсу на Тоомпеа.

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