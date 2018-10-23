Центристская партия обещает сократить очереди к врачам вдвое

По словам экс-министра социальных дел и члена правления Центристской партии Яака Ааба, за последние десять лет очереди к врачам растянулись более чем на половину, вдобавок к этом, многие политики все чаще выражают сомнение относительно сохранения солидарной системы здравоохранения. ”Центристы твердо убеждены в том, что солидарную систему здравоохранения и государственное медицинское страхование необходимо сохранить. Мы выступаем против попыток разрушить это”, — заявил Ааб, добавив, что качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю Эстонии вне зависимости от толщины его кошелька.

Как отметил Ааб, одним из главных предвыборных обещаний Центристской партии будет сокращение очередей к специалистам. Пациент должен иметь возможность попасть к врачу за четыре недели и на плановую операцию — за четыре месяца. ”Решение правительства выплачивать 13% на медицинское страхование за счет государства позволит выделить сфере здравоохранения дополнительные 300 миллионов за 5 лет, что является первым шагом на пути к сокращению очередей”, — сказал Ааб.

По мнению политика, помимо прочего необходимо также решить вопрос доступности семейных врачей. По словам Ааба, сегодня возникает ситуация, когда семейный врач принимает пациентов лишь по рабочим дням в дневное время суток, что приводит к нагрузке на отделение экстренной медицины, где лечение пациентов обходится очень дорого. ”Семейный врач должен быть доступен и по окончании рабочего дня, а также на выходных”, — отметил Яак Ааб.