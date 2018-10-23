23.10.2018, 11:45

Центристская партия обещает сократить очереди к врачам вдвое

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Центристская партия обещает сократить очереди к врачам вдвое
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Одно из главных обещаний центристов на предстоящих выборах в Рийгикогу касается сферы здравоохранения, а именно, обеспечить пациентам визит к врачу-специалисту максимально за четыре недели. Очередь на плановые операции должна составить не более 4 месяцев, сообщает пресс-служба партии.

По словам экс-министра социальных дел и члена правления Центристской партии Яака Ааба, за последние десять лет очереди к врачам растянулись более чем на половину, вдобавок к этом, многие политики все чаще выражают сомнение относительно сохранения солидарной системы здравоохранения. ”Центристы твердо убеждены в том, что солидарную систему здравоохранения и государственное медицинское страхование необходимо сохранить. Мы выступаем против попыток разрушить это”, — заявил Ааб, добавив, что качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю Эстонии вне зависимости от толщины его кошелька.

Как отметил Ааб, одним из главных предвыборных обещаний Центристской партии будет сокращение очередей к специалистам. Пациент должен иметь возможность попасть к врачу за четыре недели и на плановую операцию — за четыре месяца. ”Решение правительства выплачивать 13% на медицинское страхование за счет государства позволит выделить сфере здравоохранения дополнительные 300 миллионов за 5 лет, что является первым шагом на пути к сокращению очередей”, — сказал Ааб.

По мнению политика, помимо прочего необходимо также решить вопрос доступности семейных врачей. По словам Ааба, сегодня возникает ситуация, когда семейный врач принимает пациентов лишь по рабочим дням в дневное время суток, что приводит к нагрузке на отделение экстренной медицины, где лечение пациентов обходится очень дорого. ”Семейный врач должен быть доступен и по окончании рабочего дня, а также на выходных”, — отметил Яак Ааб.

Кроме того, центристы стоять за то, чтобы в кратчайшие сроки внедрить систему дигитальной регистратуры, что позволит быстрее и комфортнее записаться на визит к врачу. Кроме того, система позволит избежать дублирования ”номерков”, то есть ситуации, когда пациент записан одновременно к нескольким специалистам одного профиля. Также планируется обеспечить всем жителям Эстонии полную медицинскую проверку. ”Предотвращение заболевания и раннее лечение дает наилучший результат и обходится гораздо дешевле, чем решение застаревших проблем со здоровьем”, — сказал Ааб.

В предвыборной программе Центристской партии также предусмотрен пункт, касающийся увеличения объема обследований для предотвращения серьезных болезней, а также постепенный рост компенсаций за лечение зубов. Предвыборная программа партии будет готова в начале нового года.

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