23.01.2019, 10:33
Больше никаких фото политиков! Вступил в силу запрет на наружную предвыборную рекламу(4)
Со среды, 23 января, в Эстонии официально запрещена наружная политическая реклама в связи с началом периода активной предвыборной агитации.
Со среды, 23 января, в Эстонии официально запрещена наружная политическая реклама в связи с началом периода активной предвыборной агитации.
Согласно закону, запрет на наружную политическую рекламу действует в течение 40 дней перед выборами. Парламентские выборы же пройдут 3 марта 2019 года.
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