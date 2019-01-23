23.01.2019, 10:33

Больше никаких фото политиков! Вступил в силу запрет на наружную предвыборную рекламу

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rus.delfi.ee
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Valimiskampaania jaanuar 2019
Valimiskampaania jaanuar 2019Foto: Andres Putting

Со среды, 23 января, в Эстонии официально запрещена наружная политическая реклама в связи с началом периода активной предвыборной агитации.

Согласно закону, запрет на наружную политическую рекламу действует в течение 40 дней перед выборами. Парламентские выборы же пройдут 3 марта 2019 года.

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