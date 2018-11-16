Владимир Свет: главная проблема улицы Гонсиори в том, что люди не понимают, зачем это надо и почему это так

"Во-первых, это надо затем, чтобы разгрузить центр города от машин, во-вторых, затем, чтобы мотивировать людей ездить на общественном транспорте. Мы говорим про реверсивное движение, но забываем о главном — что теперь автобусы будут ездить по Гонсиори на несколько минут быстрее, чем раньше. В ситуации, когда в Таллинне и вокруг столицы количество машин растет в среднем на 5% в год, сохранять возможность ездить на личных авто комфортно и без пробок — просто невозможно. Одна из целей улицы Гонсиори в том, что если вы едете из восточного Таллинна в западную часть, то вы не едете через сердце города".

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