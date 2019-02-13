Что чувствуют диджеи SKY Радио, когда работают

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фото иллюстративное Foto: Maaleht arhiiv

Сегодня Всемирный день радио. Диджеи SKY Радио Роман Герасимов и Юлия Лисёнок рассказали, как попали на SKY Радио, что значит для них их работа и о чём они думают, когда говорят в микрофон.