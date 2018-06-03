03.06.2018, 13:17

Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!


rus.delfi.ee
EST 2
Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!
Фото: Русское радио

Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”.

Для того, чтобы быть на связи с любимым ”Русским Радио” всегда — в минуту, когда нет возможности включить радиоприемник или зайти на сайт www.russkoeradio.fm, нужно скачать мобильное приложение ”Русского Радио”!

1. Если ваш мобильный телефон с операционной системой iOS, то зайдите в App Store и напишите в строке ”поиск” латинскими буквами russkoeradioestonia и закачайте в свой смартфон приложение ”Русского Радио”.
2. Если ваш мобильный телефон с операционной системой Android, то зайдите в Google Play и напишите в строке ”поиск” кириллицей Русское Радио (Эстония) и закачайте в свой смартфон приложение ”Русского Радио”.

ТОП

приложение ”Русского Радио” для Android
приложение ”Русского Радио” для iOS

Вы можете слушать ”Русское Радио” и две интернет-станции ”Русское РЭП Радио” и ”Русское РОК Радио”! Приятного прослушивания!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР

03.06.2018
Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея.
Подробнее


Опять двадцать пять! Клиенты Novatours "застряли" в Греции из-за неисправности SmartLynx

03.06.2018
Вчера вечером туроператор Novatours доставил отдыхавших в Греции эстонцев в аэропорт и пожелал счастливого полета, но из-за технической неисправности самолета SmartLynx рейс не состоялся и в 3 часа ночи людей доставили обратно в отель.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда”. Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем

03.06.2018
Фотограф-любитель Пеэтер Караск решил поснимать природу, но неожиданно встретился лицом к лицу с медведем. По словам мужчины, это было самое страшное событие его жизни.
Подробнее

Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутки или …?

03.06.2018
В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu.
Подробнее

-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSBN/65
189,- €
151,20 €
-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €


Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!

03.06.2018
Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”.
Подробнее


Юри Ратас: нужно, чтобы Евросоюз стал еще ближе к людям

03.06.2018
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подчеркнул во время панельного обсуждения на конференции имени Леннарта Мери, что Европейский союз сейчас является единым и сильным, однако зависит от вклада каждого из нас, сообщает пресс-служба правительства.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Важно! Какие машины не смогут ездить на биотопливе, которое теперь обязаны продавать все заправки

02.06.2018
С 1 мая в Эстонии начали действовать новые топливные стандарты. Это значит, что теперь биодобавки должны занимать не менее 3,1% от общего объема бензина или дизеля. Население восприняло эту новость пессимистично: многие тут же начали жаловаться на проблемы с машинами — и работать стали хуже, и вообще глохнут. Так ли страшен черт, как его малюют, и владельцам каких автомобилей действительно стоит опасаться проблем — выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее