Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!

Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”.

Для того, чтобы быть на связи с любимым ”Русским Радио” всегда — в минуту, когда нет возможности включить радиоприемник или зайти на сайт www.russkoeradio.fm, нужно скачать мобильное приложение ”Русского Радио”!

1. Если ваш мобильный телефон с операционной системой iOS, то зайдите в App Store и напишите в строке ”поиск” латинскими буквами russkoeradioestonia и закачайте в свой смартфон приложение ”Русского Радио”.

2. Если ваш мобильный телефон с операционной системой Android, то зайдите в Google Play и напишите в строке ”поиск” кириллицей Русское Радио (Эстония) и закачайте в свой смартфон приложение ”Русского Радио”.