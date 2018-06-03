03.06.2018, 13:17

Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!


rus.delfi.ee
EST 2
Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!
Фото: Русское радио

Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”.

Для того, чтобы быть на связи с любимым ”Русским Радио” всегда — в минуту, когда нет возможности включить радиоприемник или зайти на сайт www.russkoeradio.fm, нужно скачать мобильное приложение ”Русского Радио”!

1. Если ваш мобильный телефон с операционной системой iOS, то зайдите в App Store и напишите в строке ”поиск” латинскими буквами russkoeradioestonia и закачайте в свой смартфон приложение ”Русского Радио”.
2. Если ваш мобильный телефон с операционной системой Android, то зайдите в Google Play и напишите в строке ”поиск” кириллицей Русское Радио (Эстония) и закачайте в свой смартфон приложение ”Русского Радио”.

ТОП

приложение ”Русского Радио” для Android
приложение ”Русского Радио” для iOS

Вы можете слушать ”Русское Радио” и две интернет-станции ”Русское РЭП Радио” и ”Русское РОК Радио”! Приятного прослушивания!

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ФОТО: "Рассказать всему миру о маленькой Эстонии". В Америке открыли большую передвижную выставку об ЭР

03.06.2018
Вчера, 2 июня, в Калифорнии, в университетском городке всемирного известного университета Стэнфорд, состоялось открытие единственной в своём роде передвижной выставки Музея оккупаций ”Masters of our own homes: Estonia 100”, сообщает пресс-служба музея.
Подробнее


ФОТО: Оскорбивший русскоязычных Урмас Рейтельманн стал зампредом совета уполномоченных EKRE

03.06.2018
Совет уполномоченных Консервативной народной партии (EKRE) в воскресенье собрался в таллиннском отеле L'Ermitage на заседание и переизбрал своим председателем Пауля Пуустусмаа, а его заместителем вместо Индрека Сярга стал Урмас Рейтельманн, который несколько лет назад оказался в центре крупного скандала из-за своего оскорбительного сообщения в социальной сети Facebook в адрес беженцев и русскоязычных жителей страны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Обзор эстонской прессы: тварь я дрожащая или хозяин Эстонии?

03.06.2018
Представляем вашему вниманию обзор эстонской прессы, подготовленный Бюро депутата Европарламента Яны Тоом. На этой неделе эстонские СМИ обсуждали кодекс этики Центристской партии, отмену школьных экзаменов, падение Игоря Манга, проблему русского языка — и о русских тоже не забывали.
Подробнее

Опять двадцать пять! Клиенты Novatours "застряли" в Греции из-за неисправности SmartLynx

03.06.2018
Вчера вечером туроператор Novatours доставил отдыхавших в Греции эстонцев в аэропорт и пожелал счастливого полета, но из-за технической неисправности самолета SmartLynx рейс не состоялся и в 3 часа ночи людей доставили обратно в отель.
Подробнее

-20% Meeste käekell Police JET PL.15038JSU/03M
169,- €
135,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Princeton
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106532001
171,90 €
103,14 €

Март Хельме назвал чернокожих неграми и пустоголовыми. Неудачная шутки или …?

03.06.2018
В понедельник в Лихула было открыто новое отделение партии EKRE. Перед открытием в баре под названием Särts состоялось собрание, на котором Март Хельме выступил перед полусотней слушателей с речью, пишет Lääne Elu.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Выигрывайте подарки от портала Rus.Delfi в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио"!

03.06.2018
Начиная с 4 июня, по понедельникам, в утреннем эфире не пропустите игру ”Метод Delfi” — игру для самых внимательных слушателей ”Русского Радио” и читателей портала ”Delfi”.
Подробнее

ФОТО: ”Сердце ушло в пятки и я подумал, что останусь здесь навсегда”. Фотограф-любитель столкнулся в лесу с медведем

03.06.2018
Фотограф-любитель Пеэтер Караск решил поснимать природу, но неожиданно встретился лицом к лицу с медведем. По словам мужчины, это было самое страшное событие его жизни.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Кто из нас является "магнитом" для комаров, или Как стать непривлекательным для насекомых

03.06.2018
Как известно, комары по-разному реагируют на людей. Одних они буквально облепляют со всех сторон, а другими практически не интересуются. Если вы относитесь к первой категории, вам наверняка хотелось бы знать, как перестать привлекать к себе комаров, что нужно сделать для того, чтобы они перестали обращать на вас своё навязчивое внимание.
Подробнее