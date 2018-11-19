”Русское Радио” подарит слушательнице бриллианты за 1500 евро!

С 19 по 30 ноября на ”Русском Радио” проходит фотоконкурс ”Суперзвезда Русского Радио”. Победительница кампании получит суперприз: роскошный классический бриллиантовый комплект — элегантную подвеску со сверкающим белоснежным бриллиантом на золотой цепочке и золотые серьги-гвоздики с бриллиантами от сети ювелирных магазинов Tomas Gold. Стоимость приза 1500 евро!
Чтобы выиграть, нужно разместить свою фотографию в галерее ”Русского Радио” на сайте russkoeradio.fm и написать короткую историю о себе. Все правила конкурса ищите на сайте russkoeradio.fm
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