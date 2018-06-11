Галерея: ”Русское Радио” в Нарве на энергетическом забеге

Ведущий ”Русского Радио” Валентин Шолохов пробежал 6 км в Нарвском энергетическом забеге за 25 минут и 45 секунд! Вместе в ведущим бежала команда слушателей ”Русского Радио”, в которую вошли жители Хийумаа, Силламяэ, Нарвы, Таллинна и Вильяндимаа.



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В субботу, 9 июня, в Нарве прошел международный энергетический забег, в котором приняли участие более 4 тысяч любителей бега и здорового образа жизни.

На дистанции 6 км победу праздновал нарвитянин Денис Шалкаускас. Первой среди женщин прибежала 13-летняя Луна-Александра Лагода.

Участники забега приехали в Эстонию изо всех волостей Эстонии и из 14 стран.