АУДИО| Яна Тоом на ”Русском Радио”: я не маяк и не елка

”С присущей политикам отвратительной серьёзностью я скажу, что этот рейтинг — это очень смешно. Я не понимаю вообще, о чем это. Не понимаю, как Яна Тоом может быть более влиятельной, чем Русская Православная церковь; как может быть гендиректор безопасности общественным деятелем. Я не могу думать о себе в категориях маяка. Это рейтинг — просто ерунда на постном масле. Я не маяк и не елка”, — поделилась своим мнением о недавно составленном рейтинге влияния на русскую аудиторию в Эстонии, в котором она заняла высокое место.

О роли бабушки Яна Тоом сказала так: ”Я не буду такой правильной бабушкой, как в свое время были у нас. В наше время вообще таких бабушек нет, потому что наши бабушки работают до смерти, условно говоря. Институт бабушки отмер с изменением пенсионного возраста”.

Яне Тоом летать приходится иногда 2 раза в неделю, иногда 7 раз в неделю. ”При этом я помню то время, когда мы планировали, что мы куда-то полетим, начинали откладывать деньги и это занимало примерно 8 месяцев. Поэтому сказать в эфире, что мне так надоело летать, — это было бы не очень прилично. Самолет — это мой трамвай. В самолете пишу — заметки, письма, сообщения или книжку”, — рассказывает Яна Тоом о частых перелетах.

Слушателям ”Русского Радио” Яна Тоом пожелала слушать ”Русское Радио” и впредь, здоровья и разума, и пожелала, чтобы наше замечательное общество маленечко поуспокоилось, приняло бы валерьянки и как-то бы затихло со взаимными обвинениями.