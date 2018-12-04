04.12.2018, 10:20

АУДИО| Яна Тоом на ”Русском Радио”: я не маяк и не елка

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rus.delfi.ee
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АУДИО| Яна Тоом на ”Русском Радио”: я не маяк и не елка
Фото: "Русское Радио"

Евродепутат Яна Тоом побывала в утренней программе ”Полный вперед!” на ”Русском Радио” и рассказала, как она чувствует себя в роли ”маяка” для русских, а также бабушки и женщины, которая находится постоянно в полете.

”С присущей политикам отвратительной серьёзностью я скажу, что этот рейтинг — это очень смешно. Я не понимаю вообще, о чем это. Не понимаю, как Яна Тоом может быть более влиятельной, чем Русская Православная церковь; как может быть гендиректор безопасности общественным деятелем. Я не могу думать о себе в категориях маяка. Это рейтинг — просто ерунда на постном масле. Я не маяк и не елка”, — поделилась своим мнением о недавно составленном рейтинге влияния на русскую аудиторию в Эстонии, в котором она заняла высокое место.

О роли бабушки Яна Тоом сказала так: ”Я не буду такой правильной бабушкой, как в свое время были у нас. В наше время вообще таких бабушек нет, потому что наши бабушки работают до смерти, условно говоря. Институт бабушки отмер с изменением пенсионного возраста”.

Яне Тоом летать приходится иногда 2 раза в неделю, иногда 7 раз в неделю. ”При этом я помню то время, когда мы планировали, что мы куда-то полетим, начинали откладывать деньги и это занимало примерно 8 месяцев. Поэтому сказать в эфире, что мне так надоело летать, — это было бы не очень прилично. Самолет — это мой трамвай. В самолете пишу — заметки, письма, сообщения или книжку”, — рассказывает Яна Тоом о частых перелетах.

Слушателям ”Русского Радио” Яна Тоом пожелала слушать ”Русское Радио” и впредь, здоровья и разума, и пожелала, чтобы наше замечательное общество маленечко поуспокоилось, приняло бы валерьянки и как-то бы затихло со взаимными обвинениями.

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