Актер и юморист Роман Попов: есть надежда на пятый сезон ”Полицейского с Рублевки”!

Всех, ждущих четвёртый сезон ”Полицейского с Рублёвки”, Роман предупредил, что предстоит увидеть его героя Мухича в нестандартных образах, но секретов сюжета так и не раскрыл. Зато поведал о весёлых ситуациях на съёмочной площадке и о том, как ”колятся” актёры, работающие в кадре с Сергеем Буруновым.

Создателями сериала подготовлен подарок для поклонников — 27 декабря в России стартует полный метр ”Полицейского с Рублёвки”. Это будет рождественско-новогодняя история. В картине будет несколько сюжетных моментов, которые произойдут после 4 сезона. По словам Романа, есть надежда на пятый сезон, который станет хорошим завершением сериала. Сам актёр сделал для себя приятное открытие — фразы из сериала ушли в народ, сериал разошёлся на цитаты.⠀

Слушателям ”Русского Радио” Роман Попов пожелал почаще улыбаться! ”Потому что улыбки бесят ваших недругов, улыбки меняют мир вокруг вас, улыбки меняют вас самих. Улыбайтесь чаще и шире!” — посоветовал звёздный гость утренней программы ”Полный вперёд!”.