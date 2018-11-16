16.11.2018, 10:45

Актер и юморист Роман Попов: есть надежда на пятый сезон ”Полицейского с Рублевки”!

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня в утренней программе ”Полный вперёд!” на ”Русском Радио” состоялся телефонный разговор с Романом Поповым — актёром и юмористом, резидентом Comedy Club и участником дуэта ”20:14” из Сочи.

Всех, ждущих четвёртый сезон ”Полицейского с Рублёвки”, Роман предупредил, что предстоит увидеть его героя Мухича в нестандартных образах, но секретов сюжета так и не раскрыл. Зато поведал о весёлых ситуациях на съёмочной площадке и о том, как ”колятся” актёры, работающие в кадре с Сергеем Буруновым.

Создателями сериала подготовлен подарок для поклонников — 27 декабря в России стартует полный метр ”Полицейского с Рублёвки”. Это будет рождественско-новогодняя история. В картине будет несколько сюжетных моментов, которые произойдут после 4 сезона. По словам Романа, есть надежда на пятый сезон, который станет хорошим завершением сериала. Сам актёр сделал для себя приятное открытие — фразы из сериала ушли в народ, сериал разошёлся на цитаты.⠀

Слушателям ”Русского Радио” Роман Попов пожелал почаще улыбаться! ”Потому что улыбки бесят ваших недругов, улыбки меняют мир вокруг вас, улыбки меняют вас самих. Улыбайтесь чаще и шире!” — посоветовал звёздный гость утренней программы ”Полный вперёд!”.

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