31.08.2017, 16:45

”Закон писан кровью”, или Почему важно соблюдать пожарную безопасность

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Евгения Парв, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
Евгения Парв, руководитель по коммуникации Восточного спасательного центра Спасательного департамента
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Pallasti tänava tulekahju
Pallasti tänava tulekahjuFoto: Oliver Tsupsman

Недавний рейд инспекторов Восточного спасательного центра Спасательного департамента в одно из садовых товариществ Нарвы показал, что многие собственники дач не слишком серьезно относятся к вопросу собственной безопасности. К сожалению, дачный дом, загоревшись, несет угрозу и соседним домам, тем более, когда они расположены довольно близко друг к другу, как это и принято в садовых сообществах нашего региона.

Стоит отметить, что инспектора не выписали ни одного штрафа, ограничившись разъяснениями и предписаниями к определенному времени исправить ситуацию. Это еще раз подтверждает тот факт, что Спасательный департамент — не карательный орган и не средство для сбора денег с населения. Однако новый рейд вызвал бурное обсуждение в социальных сетях и в комментариях к пресс-релизу. Некоторые возмущены требованиями, которые предъявляет закон в контексте пожаробезопасности.

Давайте вместе попробуем поразмышлять, насколько эти требования жесткие или разумные/неразумные. Наличие дымового датчика в жилых помещениях — сложно исполнимо? Вроде бы, нет. Стоимость датчика невысока, установка тоже дело довольно простое. А польза, как показывает, практика, ощутимая. Забыли на плите сковородку, возитесь на грядках, окно на кухню, как правило, летом открыто. И — вдруг — резкий сигнал, который не услышать невозможно. Предотвратил датчик беду? Конечно. В общем, на даче дымовому датчику самое место, а не только в квартирах. Но, к сожалению, люди до сих пор пренебрегают его установкой, надеясь ”на авось”.

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Далее. Согласно закону, чистить печи и камины с привлечением сертифицированного трубочиста необходимо раз в пять лет. Требование разумное, учитывая, что довольно большое количество возгораний берет начало из дымохода, где начинает гореть сажа. А трубочист, все-же, может дать экспертное заключение по поводу состояния вашей топки. К тому же, на руки вы получаете официальный акт, который, в случае пожара, станет доказательством того, что с печкой и камином все было нормально и причина в чем-то ином.

Ну и дальше идут и вовсе простые правила: не складировать легковоспламеняющиеся материалы вблизи печей, использовать огнестойкое покрытие вокруг топки, продумать пути эвакуации из помещения.

Инспектора говорят ”правила писаны кровью”. Это действительно так, поскольку разрабатывают законы и правила пожарной безопасности, используя печальный опыт прошлого. К сожалению, в пожарах до сих пор продолжают гибнуть или терять здоровье люди.

В декабре прошлого года в пожаре, который случился на территории садового товарищества ”Энергетик” в волости Вайвара, пострадал человек. Отравился угарным газом. Возгорание произошло по той причине, что камин был расположен слишком близко к деревянной конструкции, которая, нагревшись, загорелась. Именно поэтому не стоит пренебрегать советами и экспертным мнением спасателей еще на этапе строительства дома или же его реновации. Если же вашему жилищу уже много лет, возможно, стоит позвать специалистов в сфере пожарной безопасности и проконсультироваться с ними на предмет того, какие опасные места существуют в вашем доме/ на вашей даче. Порой дешевле что-то переделать, перестроить, чем восстанавливать жилье в буквальном смысле из пепла. Тот самый дом, в ”Энергетике”, сгорел практически до тла, увы.

Месяц назад, в конце июля этого года, в том же товариществе ”Энергетик” загорелась крыша бани. По оценке инспекторов, пожар начался из-за того, что были недочеты в постройке бани, неправильно выведена топка и каменка. Спасателям пришлось всеми силами сдерживать полыхающий открытым пламенем огонь, дабы он не перекинулся на соседние дачи. Им это, к счастью, удалось. А вот баня сгорела, и, увы, она не была застрахована.

К счастью, понемногу, но количество пожаров в зданиях уменьшается. А количество сознательных собственников, устанавливающих дымовые датчики на даче, чистящих регулярно дымоходы и печи и не пренебрегающих услугами профессиональных трубочистов, растет. Отрадно, что инспекторов, которые приходят в садовые товарищества, многие жители встречают доброжелательно, расспрашивая и получая профессиональный совет. Многие, но не все. Пожалуйста, берегите себя и свои жилища. Законы и правила — далеко не для галочки. Они и вправду писаны кровью.

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