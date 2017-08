Все жизни имеют значение — недавние инциденты в Шарлотсвилле, штат Вирджиния

Шарлотсвилл, штат Вирджиния. Местные жители пытаются вернуться к нормальной жизни после серии демонстраций, которые начались в пятницу вечером у Виргинского университета и продолжились в субботу, что привело к насилию со смертельным исходом.

Марш ”Объединенных правых”, на котором присутствовали как белые националисты, так и их противники, был проведен после принятия городом решения по демонтажу монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли. В эту субботу 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший был обвинен в убийстве второй степени после того, как он наехал на толпу участников контрдемонстрации, убив 32-летнюю Хизер Д. Хейер и ранив по меньшей мере 19 человек. Министерство юстиции позже начало расследование гражданских прав в связи с наездом со смертельным исходом.

В своем первоначальном заявлении президент Дональд Джон Трамп обвинил ”много сторон” за насилие в субботу, но явно не осудил белых националистов, что вызвало критику с самых разных сторон политического спектра. Позже, в понедельник, он принял более унифицированный тон, в котором он произнес замечания, осуждающие Ку-клукс-клан, неонацистов, белых сторонников экстремизма и другие экстремистские группировки. Однако уже на пресс-конференции во вторник президент Трамп вернулся к своему более раннему тону, утверждая, что ”вина лежит на обеих сторонах”. Его первоначальные замечания привели к тому, что три руководителя немедленно покинули Совет американских производителей при президенте: Кеннет Фрейзер, исполнительный директор фармацевтической компании Merck & Co Inc., генеральный директор компании Under Armor Кевин Планк и генеральный директор Intel Брайан Кржанич.

Начальные замечания и комментарии во вторник привели к тому, что несколько других директоров объявили о своем уходе в отставку, что в конечном итоге привело к роспуску Трампом Совета промышленности и Форума стратегии и политики.

Местная жительница Шарлотсвилля, Мария, повторила мысли многих, заявив, что ”группа людей, желающих систематического исключения или уничтожения меньшинств, морально не эквивалентна группе людей, которые стремятся к равенству и включению”. Позднее она добавила, что ”как для матери двоих детей, для нее это поистине душераздирающе”. Эти события побудили вмешаться и озвучить свои опасения многих, во главе с губернатором Вирджинии Терри Маколиффом, который заявил, что ему ”отвратительно проявление ненависти, фанатизма и насилия в протестах”.

