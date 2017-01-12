Точное число российских туристов, которые посещают Таллинн на новогодние и рождественские праздники, установить трудно. Но пробки и многочасовые очереди на границе в Нарве — перед Новым годом в Эстонию, после праздников в Россию — весьма показательны.

На новогодних каникулах 2017 года российских туристов в Эстонии было явно больше, чем на предыдущих. Возможно, в этом сказалось некоторое снижение курса евро по отношению к рублю. Но в любом случае — в праздничном Старом городе можно было наблюдать тысячи россиян.

” ...туризм занимает 3-е место среди отраслей европейской экономики

Их выдавала не только русская речь, но типичное поведение туристов, которые непрестанно озираются по сторонам и фотографируются едва ли не у каждого здания.

И еще один критерий — россияне, помимо традиционного Vana Tallinn, закупают килограммами эстонский и вообще европейский сыр. Потому что нормальных сыров в России, к сожалению, не продают — Кремль наложил такие санкции на собственных граждан.

В ”тучные” годы высоких нефтяных цен у россиян одним из любимых зимних туристических маршрутов была Финляндия. Из Москвы даже летал популярный авиачартер в Рованиеми — столицу Лапландии, родины Санта-Клауса. Но сегодня, когда финансовая ситуация стала сложнее, а отказывать себе в новогоднем путешествии все же не хочется, многие российские туристы стали все более предпочитать Эстонию. Это касается и шопинга — цены в эстонских магазинах обычно ниже финских, хотя ассортимент аналогичен.

И еще немаловажный для россиян фактор — это практическое отсутствие языкового барьера. Хотя русский язык в Эстонии не является государственным, персонал множества гостиниц, ресторанов, магазинов владеет им свободно — исходя просто из собственных бизнес-интересов. И это оказывается эффективным с точки зрения туристической привлекательности.

Но, конечно, главным привлекательным фактором является особая культура и архитектура. Средневековый старый Таллинн словно бы сам по себе ассоциируется с рождественской сказкой.

Что могло бы стать дополнительными факторами для повышения туристического потока россиян в Эстонию? Все-таки туризм — это одна из самых бурно развивающихся современных индустрий. Он занимает третье место среди отраслей европейской экономики после торговли и строительства, и приносит немалую прибыль в бюджет тех стран, которые умеют привлечь зарубежных гостей своими природными и культурными особенностями.

Хотя в такой большой стране, как Россия, найдется много пейзажей, похожих на эстонские, Эстония, тем не менее, может быть привлекательна для российских туристов и с точки зрения природных красот. Дополненных тем, что здесь все-таки строже следят за соблюдением экологических норм, чем в России, и стараются сохранять природные уникальности в первозданном виде, но при этом делать их посещение удобным для туристов.

” Туризм обладает способностью менять сознание

А с точки зрения культуры Эстония могла бы оригинально сыграть на распространенной ныне среди россиян моде на историческое прошлое. Для этого было бы полезно разработать новые туристические и даже паломнические программы в рождественские дни. Пока российские туристы в основном посещают лишь наиболее заметный собор Александра Невского на Тоомпеа. Но о гораздо более древней Никольской православной церкви в Старом городе, заложенной, по преданию, еще во времена Ярослава Мудрого, знают немногие. Хотя в самой России объектов с такой историей остались лишь единицы.

Российских туристов, интересующихся литературной историей, наверняка заинтересует маршрут по местам жизни ”короля поэтов” Серебряного века Игоря Северянина, который с 1918 года проживал в Эстонии.

В Русском театре Эстонии можно было бы активнее ставить не только классику, но и пьесы современных авторов, которые в нынешней России вызывают интерес, но неоднозначное восприятие. Например, спектакль ”День опричника” по мотивам Владимира Сорокина, поставленный московским театром ”Ленком”, вызвал массу критических отзывов в российской прессе. А его постановка в Таллинне наверняка была бы интересной не только туристам, но и многим эстонским любителям театра.

Туризм обладает способностью менять сознание. Иногда политическая пропаганда возводит стены между странами, но реальные путешествия сближают людей и ломают эти стены.

Многие российские туристы обнаруживают в Эстонии не какую-то ”русофобскую Европу”, как им внушает свое телевидение, а цивилизованную и дружелюбную страну, и это разрушает пропагандистские стереотипы. Отзывы россиян, посетивших Таллинн, на туристических сайтах преимущественно самые восторженные — его называют ”романтичным городом-музеем”, ”сказочной крепостью”, ”столицей лучшего в мире пива” и т.д. Сами таллиннцы, конечно, могут воспринимать это с несколько скептической улыбкой — но разве плохо, если твой город обладает таким позитивным имиджем в глазах его гостей?

” Живой интерес к соседям - сильнее агрессивной изоляции

Популярные сайты visitestonia.com и visittallinn.ee очень помогают путешественникам разрабатывать свои маршруты. Но все же только интернет-активности для туристической раскрутки страны мало. Конечно, жителям Эстонии — как лидера среди европейских ”электронных государств” — интернет представляется ведущим информационным инструментом. Но в России это пока не так — там по-прежнему больше доверяют источникам информации, которые можно ”подержать в руках”.

Это давно уже поняли в Финляндии. Например, в Хельсинки вот уже 24 года выходит красочная русскоязычная газета ”Финляндский торговый путь”. Там увлекательные статьи об истории и культуре Финляндии сочетаются с массой туристических и коммерческих предложений для россиян от финских бизнесменов. Эта бесплатная газета распространяется на всех пограничных пунктах, во многих гостиницах и турфирмах Санкт-Петербурга и других российских городов, и, как правило, быстро разбирается читателями. На мой взгляд, эстонским издателям имело бы смысл задуматься об аналоге такого медиа-проекта.

Популяризация российского туризма в европейские страны постепенно изменит саму российскую политику. Живой интерес к соседям окажется (и уже сегодня оказывается!) сильнее той агрессивной изоляции, в которую Кремль пытается загнать россиян.

Illustratsioon: Hillar Mets

Мнение было опубликовано в газете Eesti Päevaleht.