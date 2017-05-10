”С чего начинается родина? С темных окон и закрытых дверей Нарвского музея”

Такую грустную шутку мне довелось недавно услышать. К сожалению, именно она лучше всего характеризует балаган вокруг Нарвского музея, который случился из-за желания центристского костяка местного горсобрания получить больший контроль над музеем.

У целевого учреждения ”Нарвский музей” два учредителя: город Нарва и Министерство культуры, которые в 2012 году взяли на себя ответственность заботиться о благополучии музея и финансировать его деятельность. Государство исправно выполняет свои обязанности, Нарвское горсобрание же недавно сообщило, что город не будет выплачивать музею зарезервированные для него в бюджете 200 000 евро.

Это бы означало, что с середины мая Эстонская республика начиналась с темных окон и закрытых дверей Нарвского музея. Более того, это бы означало также и то, что 2 музейных проекта, которые могли бы получить деньги из европейских фондов (5 миллионов и 3 миллиона), пошли бы насмарку. При закрытом музее никто не выделит деньги на реконструкцию крепости и повышение конкурентоспособности приграничных территорий.

Министр культуры Индрек Саар проделал серьезную работу в качестве посредника и примирителя: несколько раз сам ездил в Нарву, отправлял сюда представителей министерства; встречались и разговаривали, разговаривали и встречались вновь. Теперь кажется, что лед начал трогаться и 18 мая горсобрание, по всей видимости, примет решение продолжить финансирование деятельности музея. Однако в меньшем объеме. Но музей продолжит работу.

В чем же проблема? Во-первых, ресторане ”Рондеэль”, который находится в музее, в замке Германа. Раньше ресторан принадлежал арендаторам, с прошлого лета же — стал частью музея. Центристская коалиция Нарвского горсобрания считает это бессмысленной растратой. Подтверждение своей позиции центристы искали в аудите Министерства культуры, но не нашли там никаких серьезных нарушений. На мой взгляд, ресторан очень хорошо стартовал. Председатель горсобрания Александр Ефимов признал, что в первом квартале этого года музей заработал 38 000 евро прибыли. Неплохо. Да, на 2017 год ресторан запланировал принести 280 000 евро доходов, и Ефимов сомневается, что музей справится с поставленной задачей. Подождем конца года — цыплят по осени считают. Также важно понимать: необходимо, чтобы Нарвский музей посещало больше туристов, для которых магнитом может стать не только 700-летних замок Германа, но и замечательная кухня одного из самых известных поваров Вирумаа Индрека Кыверика. Необходимо, чтобы в 21 веке музей стал привлекательным местом, где можно по-разному провести время.

Конечно, всегда можно поставить к статье драматичный заголовок: 71 000 евро убытков ресторана были покрыты из городского бюджета. Должен ли город покрывать убытки ресторана? Не должен и не покрывает, так как из городского бюджета выделаются деньги только на зарплаты музейным работникам, а не на зарплаты сотрудникам ресторана.

Давайте же спокойно рассмотрим бюджет музея за прошлый год. В ресторан было инвестировано 177 000 евро, из которых 57 000 — деньги с заработанной прибыли, и 145 000 евро — банковский кредит. Для нарвской власти и жителей города важно, чтобы городские деньги не использовались на деятельность ресторана. Как видим, с этим все в порядке.

На самом деле, ресторан — лишь предлог. Главная проблема центристов — личная — и это директор музея Андрес Тооде. Он более 10 лет был хорошим руководителем музея, благодаря которому в прошлом году в замке Германа побывали 70 000 посетителей. Однако он был не лучшим дипломатом и не смог прогнуться под горсобрание. Очевидно, что нарвские центристы хотят видеть (и желательно уже завтра) на месте директора кого-то другого. Напомню, что полномочия нынешнего директора истекают в конце этого года. Это значит, что до этого нужно будет провести открытый конкурс.

Если посмотреть на ситуацию шире, то битва, развернувшаяся вокруг Нарвского музея, стала первым пробным камнем сотрудничества нашего города и государства. Вскоре государство начнет строительство Нарвского колледжа Академии внутренней безопасности. Вместе с Нарвским колледжем академии в городе запланирован и стрелковый тир, который окажется полезным и спортсменам, особенно биатлонистам. Также запланировано и строительство первого в Нарве современного бассейна, который город хотел бы видеть более просторным, чтобы там смогли плавать и простые горожане, а также чтобы была возможность проводить соревнования. Я лично поверю в возможность осуществить все эти планы лишь тогда, когда увижу, что город и государство успешно сотрудничают по теме Нарвского музея.

Если же Нарвского горсобрание будет сотрудничать неохотно и непоследовательно, если договоренности не будут соблюдаться, то в таком случае очень трудно будет говорить о доверии, которое является основой любого сотрудничества. Увы, но это так.

За последние пару недель у меня не раз спрашивали: не считает ли Министерство культуры нужным забрать важный для Нарвы, для Ида-Вирумаа и для всей Эстонии музей под свое управление и отказаться от сотрудничества с Нарвой, ведь местная власть и так его не желает.

Сейчас нет. Таков был мой ответ. Я верю, что мы сумеем снять напряжение, и Нарва, будучи одним из владельцев музея, приступит выполнять свои обязательства.

Для меня, как для нарвитянина, важно, чтобы Эстония начиналась с обновленного Нарвского музея, из окон которого льется свет и двери которого распахнуты для гостей, которые при желании смогут насладиться там и хорошей кухней.