Неравный бой с правовой системой Эстонии Русаков вел давно и конечно же, ожидал такого исхода. Он грозит подать жалобу в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации. И что? А ничего. Приятно, когда ты можешь предстать перед изумленной общественностью героем на баррикадах и сказать ”I’ll be back”. И разослать очередной пресс-релиз.

Что качественно изменила бы в жизни русскоязычного гражданина Эстонии возможность вписать в свой документ отчество? А ничего.

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Но устремившийся в политику Русаков делает правильно: главное иметь свою ”тему”. И как завещали создатели провалившейся на парламентских выборах 2011 года ”Русской сборной”, важна не победа на выборах, а главное — "прозвучать", поднять проблему.

Согласитесь, это нужно быть очень уверенным в себе человеком, чтобы решить, что государство станет переделывать формат паспорта потому, что небольшое число граждан (допустим, Русаков не одинок) хочет туда что-то еще вписать. Уверенность — важное качество для политика.

С отчеством не получилось. Может быть, теперь будут требовать вписать в паспорта национальность? ”Я — русский!” Идея красивая, но, боюсь, ООН не понравится.

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