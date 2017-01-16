Неравный бой с правовой системой Эстонии Русаков вел давно и конечно же, ожидал такого исхода. Он грозит подать жалобу в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации. И что? А ничего. Приятно, когда ты можешь предстать перед изумленной общественностью героем на баррикадах и сказать ”I’ll be back”. И разослать очередной пресс-релиз.
Что качественно изменила бы в жизни русскоязычного гражданина Эстонии возможность вписать в свой документ отчество? А ничего.
Но устремившийся в политику Русаков делает правильно: главное иметь свою ”тему”. И как завещали создатели провалившейся на парламентских выборах 2011 года ”Русской сборной”, важна не победа на выборах, а главное — "прозвучать", поднять проблему.
Согласитесь, это нужно быть очень уверенным в себе человеком, чтобы решить, что государство станет переделывать формат паспорта потому, что небольшое число граждан (допустим, Русаков не одинок) хочет туда что-то еще вписать. Уверенность — важное качество для политика.
С отчеством не получилось. Может быть, теперь будут требовать вписать в паспорта национальность? ”Я — русский!” Идея красивая, но, боюсь, ООН не понравится.