Одна русская компания хочет воспользоваться демократическим правом создать в Эстонии свою партию, и у нас сразу послышались вопли. Я бы не стал ставить СМИ в вину подогревание русской темы, но вместо того чтобы поприветствовать конституционную инициативу, во многом опять стали бранить Нарву и Ласнамяэ.

Да, среди начинателей (новой партии — прим. ред.) есть люди, так сказать, с прошлым, чьи имена проходили в ежегодниках КаПо и те, кто ранее продемонстрировал неуважение в отношении нашего государства участием в ”Ночном дозоре”, мероприятиях посольства России и т.д.

Однако в их случае ситуация похожа на ту, когда вор после отбытия наказания хочет устроиться на честную работу. Брать его или нет? Если не взять, то можно толкнуть его на прежний путь.

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Самое опасное время для Эстонии наступит 20 января, когда с точки зрения Кремля очень хитро было бы сделать усилия для того, чтобы вступивший в должность президент США Дональд Трамп вряд ли захотел бы сразу нажимать на кнопку.

Каковы же страхи, которые вызывает новая русская партия? Боятся ли лишиться части голосов на выборах? Но это хорошо, когда люди могут в избирательной кабине или при электронном голосовании проголосовать согласно своим убеждениям.

Да, создавать в современной Европе партию на основании этнической принадлежности — это анахронизм, но одна партия, действующая по такому принципу, расширяется у нас — только успевай. Я имею в виду Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).

Так что пусть наши славянские братья создают партию в противовес, пусть выражают свои горести и желания в демократической форме.

В любом случае, уже в начале деятельности выражено уважение в отношении нашего государства и в названии партии используют формулировку из нашего священного Манифеста о независимости: ”все народы Эстонии”. Надеемся, что это не лукавство. Респект!

Кто-то хочет разделить наших людей на тех, у кого есть проистекающие из Конституции права, и тех, в отношении кого Конституция не действует? Такая установка способствует отходу к подпольной деятельности.

Давайте вспомним, что война за независимость в Америке вспыхнула под лозунгом "No taxation without representation" (”Нет налогам без представительства”).

Колонии платили налоги, но их представителей не пускали в Британский парламент. Наши русские тоже платят налоги. В долгосрочной перспективе это была бы игра с огнем, если бы у них не было платформы, на основании которой двигаться в Рийгикогу.

Мнение полностью — в Eesti Päevaleht.



Карикатура Хиллара Метса.