Программа поддержки Ида-Вирумаа — классический чемодан без ручки

О необходимости государственной программы развития Ида-Вирумаа, подкрепленной финансированием из госбюджета, говорили уже не одно десятилетие. И вот наконец-то программа поддержки региона, программа с конкретным бюджетом, а не просто с набором общих благонамеренных слов, будет наконец-то принята, вероятно, уже феврале, но представляется, что главной реакцией жителей Северо-Востока на нее станет разочарование. Ну что такое запланированные в проекте программы на 2018 год 2.8 млн евро для уезда, в котором проживает 150 тысяч человек? Так — слезы, почти ничего.

Ведь что нам обещали? Обещали, что программа станет ”толчком

к развитию” — именно такая формулировка звучала множество раз и в отношении тех

программ, которые принимались с начала 2000-х, но в которые не было заложено

финансирование со стороны государства, и той, что премьер-министр ЭР Юри Ратас

представил в Нарве в конце прошлой недели. Эти скромнейшие 2.8 млн евро на

”толчок к развитию” в 2018 году, конечно, не все — программа рассчитана на 5

лет и объем финансирования в следующие годы и его источники будут определены

при составлении бюджетной стратегии на 2019-2022 годы. Ранее говорилось, что

всего на программу собираются потратить 10-15 миллионов евро. Примерно столько,

сколько стоит строительство Нарвского колледжа Академии МВД, готовящееся вне

всякой связи с еще неутвержденной программой развития.

Впрочем, на то, что связь несуществующей пока программы с

колледжем академии, а также со многими другими проектами, реализованными и

реализуемыми в Ида-Вирумаа, существует, государственные власти упорно

указывают. И их можно понять. В самом деле, многое делалось и делается без

всякой программы поддержки. Так почему бы сейчас к ней не подтянуть то, что

могло бы ней быть? Но все-таки несколько

странно выглядит, когда, представляя некоторые положения будущей программы,

госруководители отмечают среди ”действующих мер помощи” 78 миллионов евро,

выделенных с 2014 года на уездные проекты из структурных фондов ЕС.

Представлять европейское финансирование помощью государства — в этом есть натяжка,

согласитесь. Опять же, когда говорится, что ”государство планирует направить в

2017-2021 году в Ида-Вирумаа около 200 миллионов евро инвестиций” сразу хочется

спросить: а какую долю этой суммы составят средства из госбюджета? Конечно, это

заметная важная часть, но при чем тут программа поддержки Северо-Востока,

бюджет которой на порядок меньше?

Очень характерным моментом, красноречиво говорящем именно об

отношении к ”плану спасения Ида-Вирумаа”, является то, что еще осенью партнеры

по коалиции были, вроде как, готовы выделить на программу поддержки в 2018 году

5 млн евро. Теперь, в проекте программы,

они превратились в 2.8 млн, и кто знает, за какую именно сумму проголосуют в

итоге. Совпадение, конечно, но все-таки примечательно то, что именно прошлой

осенью Нарва ”выпросила” у государства 4 дополнительные дорожки для бассейна

будущего колледжа Академии МВД (бассейн будет открыт и для горожан) и на них

было решено направить из госбюджета дополнительные два миллиона.

Очевидно, что государственных мужей угнетает противоречие: с

одной стороны в Ида-Вирумаа и так направляются внушительные средства на

развитие, а с другой стороны от государства ждут эффективного ”плана спасения”,

чего-то отдельного, специального, столь масштабного, что никаких денег не

хватит. О том, что по-настоящему мощная (в финансовом смысле, прежде всего)

программа поддержки одного уезда, вызвала бы раздражение жителей других уездов,

которые почувствовали бы себя обделенными и показали бы на следующих выборах в

Рийгикогу свое отношение к коалиционным партиям, допустившим несправедливость,

можно и не говорить. А это очень важный момент во всей этой затяжной истории не

родившейся до сих пор программы.

Хорошего выхода из этой ситуации нет. Жителей Ида-Вирумаа

очень долго убеждали в том, что когда правильная партия придет к власти, то

долгожданный ”толчок” произойдет. 2.8 млн евро на 2018 год завышенным

ожиданиям, конечно, и близко не соответствуют, но привести бюджет программы в

соответствие с ожиданиями — политическое самоубийство для коалиционных партий.

Отказаться от ”программы развития Ида-Вирумаа” раз и

навсегда невозможно: сами же создали веру в этот фантом, поддерживали ее,

развивали в свою политическую пользу. Остается создать фантом реализации

большого спасительного плана. Программу поддержки Ида-Вирумаа, этакий чемодан

без ручки, не бросят, так как жалко (прежде всего, себя), но нести его будут, судя

по всему, больше думая о выборах 2019 года, чем о ”толчке к развитию”.