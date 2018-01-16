Программа поддержки Ида-Вирумаа — классический чемодан без ручки

О необходимости государственной программы развития Ида-Вирумаа, подкрепленной финансированием из госбюджета, говорили уже не одно десятилетие. И вот наконец-то программа поддержки региона, программа с конкретным бюджетом, а не просто с набором общих благонамеренных слов, будет наконец-то принята, вероятно, уже феврале, но представляется, что главной реакцией жителей Северо-Востока на нее станет разочарование. Ну что такое запланированные в проекте программы на 2018 год 2.8 млн евро для уезда, в котором проживает 150 тысяч человек? Так — слезы, почти ничего.
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Ведь что нам обещали? Обещали, что программа станет ”толчком
к развитию” — именно такая формулировка звучала множество раз и в отношении тех
программ, которые принимались с начала 2000-х, но в которые не было заложено
финансирование со стороны государства, и той, что премьер-министр ЭР Юри Ратас
представил в Нарве в конце прошлой недели. Эти скромнейшие 2.8 млн евро на
”толчок к развитию” в 2018 году, конечно, не все — программа рассчитана на 5
лет и объем финансирования в следующие годы и его источники будут определены
при составлении бюджетной стратегии на 2019-2022 годы. Ранее говорилось, что
всего на программу собираются потратить 10-15 миллионов евро. Примерно столько,
сколько стоит строительство Нарвского колледжа Академии МВД, готовящееся вне
всякой связи с еще неутвержденной программой развития.
Впрочем, на то, что связь несуществующей пока программы с
колледжем академии, а также со многими другими проектами, реализованными и
реализуемыми в Ида-Вирумаа, существует, государственные власти упорно
указывают. И их можно понять. В самом деле, многое делалось и делается без
всякой программы поддержки. Так почему бы сейчас к ней не подтянуть то, что
могло бы ней быть? Но все-таки несколько
странно выглядит, когда, представляя некоторые положения будущей программы,
госруководители отмечают среди ”действующих мер помощи” 78 миллионов евро,
выделенных с 2014 года на уездные проекты из структурных фондов ЕС.
Представлять европейское финансирование помощью государства — в этом есть натяжка,
согласитесь. Опять же, когда говорится, что ”государство планирует направить в
2017-2021 году в Ида-Вирумаа около 200 миллионов евро инвестиций” сразу хочется
спросить: а какую долю этой суммы составят средства из госбюджета? Конечно, это
заметная важная часть, но при чем тут программа поддержки Северо-Востока,
бюджет которой на порядок меньше?
Очень характерным моментом, красноречиво говорящем именно об
отношении к ”плану спасения Ида-Вирумаа”, является то, что еще осенью партнеры
по коалиции были, вроде как, готовы выделить на программу поддержки в 2018 году
5 млн евро. Теперь, в проекте программы,
они превратились в 2.8 млн, и кто знает, за какую именно сумму проголосуют в
итоге. Совпадение, конечно, но все-таки примечательно то, что именно прошлой
осенью Нарва ”выпросила” у государства 4 дополнительные дорожки для бассейна
будущего колледжа Академии МВД (бассейн будет открыт и для горожан) и на них
было решено направить из госбюджета дополнительные два миллиона.
Очевидно, что государственных мужей угнетает противоречие: с
одной стороны в Ида-Вирумаа и так направляются внушительные средства на
развитие, а с другой стороны от государства ждут эффективного ”плана спасения”,
чего-то отдельного, специального, столь масштабного, что никаких денег не
хватит. О том, что по-настоящему мощная (в финансовом смысле, прежде всего)
программа поддержки одного уезда, вызвала бы раздражение жителей других уездов,
которые почувствовали бы себя обделенными и показали бы на следующих выборах в
Рийгикогу свое отношение к коалиционным партиям, допустившим несправедливость,
можно и не говорить. А это очень важный момент во всей этой затяжной истории не
родившейся до сих пор программы.
Хорошего выхода из этой ситуации нет. Жителей Ида-Вирумаа
очень долго убеждали в том, что когда правильная партия придет к власти, то
долгожданный ”толчок” произойдет. 2.8 млн евро на 2018 год завышенным
ожиданиям, конечно, и близко не соответствуют, но привести бюджет программы в
соответствие с ожиданиями — политическое самоубийство для коалиционных партий.
Отказаться от ”программы развития Ида-Вирумаа” раз и
навсегда невозможно: сами же создали веру в этот фантом, поддерживали ее,
развивали в свою политическую пользу. Остается создать фантом реализации
большого спасительного плана. Программу поддержки Ида-Вирумаа, этакий чемодан
без ручки, не бросят, так как жалко (прежде всего, себя), но нести его будут, судя
по всему, больше думая о выборах 2019 года, чем о ”толчке к развитию”.