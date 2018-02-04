Прогноз экономиста Вайнгорта: чего нам ждать от 2018 года. "Акциз на алкоголь понизят"

Речь пойдет об экономическом прогнозе для Эстонии на 2018 год. А любое прогнозирование — все равно гадание. Точность в обоих случаях зависит от стабильности условий. В нашем случае резких перемен вроде бы не предвидится.

Официальная пропаганда в канун новогодних праздников сообщила о больших успехах в экономике. Но пока нет данных о результатах IV квартала, расчехлять фанфары я бы не спешил.

Плюсы и минусы

Действительно, впечатляет рост зарплат за девять месяцев 2017 года. В III квартале медианная зарплата (та, меньше и больше которой получает одинаковое число людей) впервые перевалила планку в 900 евро, составив 909 евро. Ровно за тот же период 2016 года было 840 евро. Рост более чем на 8% — это круто. Тем более что выросло и число получателей зарплат — почти на 5000 человек.

Но в том же прошлогоднем III квартале рванули вверх цены. И хотя общий показатель инфляции не пугающий — читатели знают не из статистики, что т. н. продуктовая корзина подорожала существенно. Следом подорожал общепит. Упорно ползут вверх цены на моторное топливо. И, несмотря на теплую осень, цифры в счетах за коммунальные услуги, мягко говоря, не уменьшаются. За отопление платим, будто за окнами минус сорок.

На сколько потянут инфляционные тенденции в целом за год, станет ясно после того, как Департамент статистики сообщит, по каким позициям рост цен оказался в критической зоне. Только после таких подсчетов можно будет сказать, какой ряд цифр победит в извечной гонке: обогнал ли рост доходов увеличение цен или цены победили? Через месяц-другой станет ясно: тем, кто живет от зарплаты до зарплаты (или от пенсии до пенсии), стало хоть немного легче проходить эту дистанцию или нет. А ожидаемый рост ВВП вместо масла на хлеб не намажешь.

Пока радуют только сообщения, что замеры общественного мнения показывают: настроение у основной массы населения хорошее, надежды на улучшение жизни есть.

Логика цифр

Вектор роста зарплат с первых дней нового 2018 года можно уже сейчас рассчитать с высокой точностью. Все контрольные цифры известны. Скажем, понятна с точностью до евро величина минимальной зарплаты при полной восьмичасовой загрузке.

Более-менее понятен на 2018 год также предел зарплаты, после которого, начнутся теневые выплаты. Эта величина сильно вырастает по сравнению с 2017 годом. В новом году работники будут добиваться официальных выплат до 1200 евро. А выше 1200 евро легко согласятся получать зарплату ”в конвертной форме”, то есть без отражения в налоговых декларациях. Так сработает новый порядок налогообложения.

По той же причине произойдет ”рост занятости”. Многие получатели зарплат больших, чем 1200 евро, будут стараться устроить на работу своих близких, чтобы разделить с ними декларируемую зарплату. То есть появятся известные по советским временам ”подснежники” — фиктивные работники. Тенденция такой рационализации уже видна.

Но при всем том новый порядок налогообложения обеспечит рост покупательной способности малообеспеченных слоев, и это несомненное благо. Можно рассчитывать, что медианная зарплата уже за первый квартал 2018 года перевалит за 1000 евро. Сложнее прогнозировать, насколько этот рост потенциального потребления подстегнет инфляцию?

Теоретически цены по этой причине не должны расти больше, чем на 3–4% годовых, и это для экономики нормально (иначе откуда малый бизнес возьмет средства на увеличение зарплат?). Но в наших условиях на рост цен влияет также увеличение акцизов. Соблазн увеличения поступлений налогов в бюджет за счет роста т. н. косвенных налогов есть у любого правительства. Однако ответственная, социально ориентированная власть к таким мерам прибегает редко. А безответственные политики, к тому еще не очень экономически грамотные, с акцизами обращаются легко (могут даже предложить ввести акциз на сахар, например).

Гонят вперед акцизы, как правило, исключительно из соображений заботы о здоровье народа. Перво-наперво под руку попадает алкоголь. Правда, нигде в мире борьба с пьянством путем повышения цен на спиртное чаемых результатов не давала. На эти грабли наступают часто. Наша власть не исключение.

С учетом акцизной политики нет уверенности, что инфляция удержится в коридоре до 4%. Остается надеяться, что в год, предшествующий парламентским выборам, исходя из чувства самосохранения, власть не станет акцизным кнутом гнать цены вверх настолько, что инфляция ”скушает” увеличение семейных доходов.

Дела сердечные

Для нашего интенсивно стареющего населения не меньше, чем виды на рост доходов и стабильность стоимости жизни, важны перспективы здравоохранения. А там, при сохранении нынешнего уровня финансирования Больничной кассы, улучшений ждать нечего, поскольку за улучшения нечем платить. Извечный вопрос — ”Что делать?” — применительно к нашей ситуации имеет единственный ответ: расширять базу социального налогообложения. То есть в переводе на всем понятный язык: делиться надо!

Газета ”Деловые ведомости” в декабрьском номере привела данные о выплатах дивидендов в 2017 году. Не буду повторять цифры, скажу только: даже если обложить дивиденды в половину меньшим налогом, чем зарплату, на решение медицинских проблем денег хватит. Кстати сказать, это может быть как раз не полный соцпакет, а ”медицинский сбор солидарности” (в размере той доли, что идет от социального налога Больничной кассе).

В общем, хочет того власть или нет, но, похоже, ей придется в 2018 году принимать политическое решение по части улучшения медицинского обслуживания.

Тут, как говорится, ”к гадалке не ходи”. Если, конечно, эта власть желает остаться таковой после выборов следующего года.

Еще мне кажется необходимым прогнозировать снижение ”алкогольного” акциза. И для поддержки собственного производителя, и для того, чтобы не сбылся один из прогнозов бравого солдата Швейка, утверждавшего, что ”правительство, поднимающее цены на пиво, долго не просуществует”.