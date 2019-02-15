Пример пярнуского фанерного завода: как в маленьком городе нанять 100 человек всего за год?

Metsä Wood — это финский деревообрабатывающий концерн, в который входят множество предприятий в разных странах. Строя пярнуский завод, наравне с большими плюсами почти единственным минусом было отсутствие квалифицированных работников, да и вообще отсутствие рабочей силы. Но когда мы начали искать производственных рабочих, наш партнер, отделение кассы по безработице в Пярнуском уезде, был настроен оптимистично — зарегистрированных безработных в регионе было более двух тысяч. Кроме того, мы решили, что правильно будет искать и нацеливаться и на тех людей, которые не стояли на учете как безработные, но работали, например, в Финляндии и готовы были вернуться домой. Таким образом нам удалось вернуть из Финляндии обратно в Эстонию довольно много человек.

Процесс был сложным: обработка фанеры не та сфера в Эстонии, особенно если говорить про Пярну, где имелись бы многолетние традиции или какое-либо профессиональное училище, которое бы предлагало хорошее обучение в этой сфере. Мы должны были учитывать, что ищем также людей, у которых нет опыта работы с древесиной.

Люди хотят работать, задача работодателя их обучить

Мы начали с того, что до деталей продумали, как мы будем обучать персонал. Обучение работников началось с того, что из Финляндии приехала группа специалистов в составе десяти человек, которые на месте обучали наших работников. Часть работников прошли обучение в Финляндии, в некоторых случаях обучение длилось целый месяц.

Pärnu, Pärnumaa Foto: Sven Arbet

Эта система хорошо себя зарекомендовала: к нам приходят люди, которым интересно работать с фанерой и есть желание это делать. Мы не ждём от них глубоких знаний о фанере, производстве или даже древесине. Наша задача обучить их как самой работе, так и безопасности — и это работает. Люди хотят работать, коллектив квалифицирован и с каждым днем становится все лучше.

Работники в основном местные

Если лесная и деревообрабатывающая промышленность традиционно была мужской сферой, то у нас таких ограничений нет: работа подходит как женщинам, так и мужчинам, и в любом возрасте. В коллективе пярнуского завода 40% женщин, средний возраст у мужчин 43 и у женщин 45 лет. Самым младшим нашим сотрудникам около двадцати, а самым старшим за шестьдесят.

Также мы учитывали и то, что к нам на работу будут приходить работники с родным русским языком. В многоязычном коллективе возникает достаточно много проблем с коммуникацией, которые мы решали по ходу дела и по мере того, как возникали вопросы. На сегодняшний день в нашем коллективе работают в основном граждане Эстонии, но есть и три финна, один белорус, несколько латышей и украинцев. Рабочими языками на заводе являются эстонский и русский, и мы ожидаем, что кандидаты будут на уровне общения владеть хотя бы одним из них. Всего в компании Metsä Wood вместе с коллегами из Финляндии работают люди 16-ти разных национальностей.

До сих пор нам удавалось найти работников поблизости, в Пярну или в Пярнуском уезде. Сейчас же наши двери открыты и для жителей других уездов, потому что у нас есть рабочие места для еще ста новых работников. Верю, что наш подход — интерес работника к работе и сфере деятельности, предлагаемое полное обучение на месте, а также мотивационный пакет для работника вместе с хорошей зарплатой — будет и дальше привлекательным для соискателей работы.