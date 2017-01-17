16 января Государственный суд Эстонии не принял в производство кассацию, оспаривающую решение Таллинского окружного суда, признавшего законным отказ Департамента полиции и погранохраны вписать отчество в паспорт гражданина Эстонии. Юрист Мстислав Русаков, который судился за право вписывать отчество в паспорт гражданина ЭР, объясняет, почему он считает это важным.

При восстановлении независимости Эстонии из удостоверяющих личность документов исчезли отчества. Совершенно оправданная мера в отношении эстонцев, у которых отсутствует традиция включать патроним в полное национальное имя, это выглядит не слишком справедливым по отношению к русским, украинцам, белорусам и другим народам, у которых отчество является неотъемлемой частью полного национального имени.

До некоторого момента вопросы, связанные с присвоением имен, были отданы на откуп внутреннему законодательству государств. В нашем случае это выглядело примерно так. Если в Советском Союзе государство признает отчество, то оно в паспорте есть. Причем даже у тех, кто не очень-то этого и хочет. Точно также, если Эстония отчества не признает, то ничего не поделаешь — живи себе дальше без отчества.

Однако 1 февраля 1995 года Совет Европы принял Рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств. Согласно ч. 1 ст. 11 этой Конвенции Стороны обязуются признавать за любым лицом, принадлежащим к национальному меньшинству, право пользоваться своей фамилией, именами и отчеством (патронимом) на языке этого меньшинства, а также право на их официальное признание в соответствии с условиями, предусмотренными их правовыми системами.

Таким образом, право на официальное признание полного национального имени получило статус ”права человека”, т.е. неотъемлемого права каждого человека, и международную защиту. 21 ноября 1996 года Рамочная Конвенция была ратифицирована парламентом Эстонии. Таким образом, Эстония признала ее действие на своей территории.

Рассмотрим более подробно, что сие означает. П. 68 Пояснительного доклада к Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств объясняет применение ч. 1 ст. 11 Рамочной Конвенции следующим образом: ”Принимая во внимание практическое значение этого обязательства, положение сформулировано таким образом, чтобы дать возможность Сторонам применять его в свете своих собственных особых обстоятельств. Например, стороны могут использовать алфавит своего официального языка для написания в фонетической форме имя (имена) лица, принадлежащего к национальному меньшинству”.

То есть в нашем случае полное национальное имя (включая отчество) должно быть вписано в удостоверяющий личность документ латиницей и с учетом эстонской фонетики.

Таким образом, право на отчество в Эстонии существует уже более 20 лет. Осталось выяснить, сколько в Эстонии людей с отчеством в паспорте. Правильный ответ — ни одного. В Эстонии уже стало традицией иметь ”мертвые” правовые нормы и международные обязательства. Они вроде как есть в законе (как право на обучение в гимназии на русском языке) или другом нормативном акте, но на практике эти права отсутствуют. Эстонские суды категорически отказываются официально признавать отчество. Почему? Наверное, потому что могут. Нарушение права на отчество со стороны государства не влечет за собой каких-то санкций.

В данном случае применяется ”мягкое право”. Контрольным органом здесь является Консультативный комитет Совета Европы по выполнению Европейской рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. 19.03.2015 в своем IV заключении в отношении Эстонии Комитет уже в четвертый раз сделал Эстонии рекомендацию найти в сотрудничестве с представителями национальных меньшинств подходящее правовое решение для регистрации отчества в официальных документах (п. 76). Как показывает практика, в том числе судебная, пока сотрудничество имеет форму ”Сигнал посылаем: "Вы что это там?" — А нас посылают обратно”.

Ситуация с отсутствием официального признания отчества в Эстонии вызывает также озабоченность у Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. Чтобы не сбивать с толку, уточню, под расовой дискриминацией в международном праве понимается любая дискриминация по национальному признаку.

Эстония в п. 10 своего официального Десятого и одиннадцатого периодического доклада об исполнении Международной конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации, охватывающего период с 2008 по 2012 год, бодро заявила, что ”Эстония присоединилась к Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, которая вступила в силу в Эстонии 1 февраля 1998 года. В соответствии со статьей 3 Конституции Эстонской Республики Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств как документ международного права является неотъемлемой частью правовой системы Эстонии”. То, что Рамочная конвенция исполняется весьма избирательно, Эстония скромно умолчала.

Свет на истинное положение вещей помогло пролить НКО ”Русская школа Эстонии”, которое в июле 2014 года в своем Альтернативном отчете для Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации помимо прочего сообщило о том, что положение Рамочной конвенции, касающееся права на официальное признание отчеств как не исполнялось, так и не исполняется.

Это не осталось незамеченным, и Комитет ООН в пп „d” п. 9 своих очередных замечаний рекомендовал ”принять меры по удовлетворению потребности меньшинств в самоидентификации в частности путем содействия использованию отчества в рамках соответствующих административных мер”.

Чисто технически вопрос с официальным признанием отчества решается не просто, а очень просто. Для этого вовсе не надо ломать систему, выдумывать новые образцы паспортов и т. д. Согласно ч. 3 ст. 9-1 Закона об удостоверяющих личность документах, если имя превышает 15 знаков или фамилия превышает 28 знаков, то в полном виде имя и фамилия вписываются на другую страницу паспорта. Что мешает по желанию человека внести на другую страницу паспорта полное национальное имя с отчеством? Именно таким путём пошли в Латвии. В Латвийском паспорте полное национальное имя может быть внесено на соседнюю страницу паспорта.

Конечно, отчество в паспорте не решит ни одной социальной проблемы. На хлеб его точно не намажешь. Но для многих людей это важно с психологической точки зрения. Важно понимать, что твое государство уважает тебя как представителя национального меньшинства и готово признавать твои национальные особенности. И больше всего в этой истории удручает отношение Эстонии к международным нормам. Ведь здесь речь не идет о создании нового права, а только лишь о возможности использовать то, что уже как бы есть.